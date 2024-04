HubSpot dévoile dans son dernier rapport d’avril les dix principales tendances sur les réseaux sociaux en 2024. « Le Social Media Trends 2024 » laisse apparaître une année particulièrement marquée par la démocratisation de l’intelligence artificielle générative. La démocratisation de cette technologie permet notamment de générer sur les réseaux sociaux des images, de rédiger des légendes, ainsi que d’automatiser les interactions et réponses aux messages.

Cette augmentation du recours aux IA s’observe particulièrement en France où 84 % des marketeurs l’ont utilisée, contre 73 % au niveau mondial. Les champions sont les Allemands, avec 88 % d’usage. L’attrait devrait se poursuivre. Dans le monde, 97 % des professionnels indiquent envisager d’exploiter les IA intégrées dans les différents réseaux sociaux.

D’autant que pour 69 % des professionnels français, les contenus générés avec l’IA sont plus performants que les contenus traditionnels. Toutefois, cela signifie tout de même que près d’un tiers d’entre eux ne trouve pas l’IA générative efficace.

Les entreprises françaises misent davantage sur les nano-influenceurs

Il apparaît également dans l’étude que les réseaux sociaux ont dépassé les moteurs de recherche. Près de 82 % des marketeurs français estiment que les ventes sont désormais plus susceptibles de s’effectuer sur les réseaux sociaux que sur les sites internet des marques. La prise en compte du social searching et alimenter une communauté en devient plus important.

Pour les entreprises, travailler avec des influenceurs est ainsi apparu comme une stratégie de choix, particulièrement en France. 77 % des entreprises françaises collaborent avec des créateurs de contenus, contre 62 % en moyenne. Et, 74 % des marques françaises prévoient d’augmenter leurs investissements dans ce secteur contre 55 % à l’échelle internationale. Une autre particularité des entreprises françaises est qu’elles se tournent davantage vers des nano-influenceurs, 39 % contre 24 %. Cela permet à la fois de diminuer les coûts et de toucher une communauté plus engagée.

Par ailleurs, les contenus éducatifs, comme les infographies, ont le vent en poupe. Pour les marketeurs français, il représente le second type de contenu ayant généré le plus de ROI en 2023, derrière les contenus fiables et devant les contenus drôles. C’est le type de contenu où les entreprises françaises prévoient d’investir le plus.

Réalisé en collaboration avec Meltwater, « Le Social Media Trends 2024 » se base sur les témoignages d’un peu plus de 2 000 marketeurs, issus du monde entier, d’entreprise de taille différente et de secteurs variés – B2B, B2C, ONG, agence, institutions gouvernementales. Près de 200 Français y ont répondu.