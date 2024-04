Walmart a annoncé ce 11 avril, la signature d’un nouveau contrat avec son partenaire Fox Robotics. L’entreprise américaine spécialisée dans la robotique et l’automatisation des procédés va livrer 19 chariots élévateurs robotisés à l’enseigne de grande distribution. Ils seront exploités par différents centres de distribution (DC) du groupe.

Walmart assume sa stratégie visant à automatiser ses entrepôts

L’appétence de Walmart pour les nouvelles technologies n’est pas récente. Intéressé par l’utilisation de chariots élévateurs autonomes pour ses entrepôts au début de la décennie, Walmart était entré en contact avec Fox Robotics. Les deux entreprises ont signé fin 2022, une validation de principe permettant au géant américain de la grande distribution de tester ces machines avant d’éventuellement en commander à la start-up.

C’est au sein du DC 6020, basé à Brooksville, en Floride, son premier « centre de distribution de haute technologie », que le groupe teste toutes les nouveautés technologiques ayant le potentiel d’améliorer sa productivité ou le quotidien de ses employés. Pendant seize mois, Walmart y a expérimenté les chariots robotisés de Fox Robotics, les FoxBots.

Dans un communiqué, la multinationale américaine assure que ces chariots élévateurs autonomes constituent un « complément parfait au système automatisé de stockage et de récupération (AS/RS) présents dans ses centres de distribution et de traitement de commandes ». Les FoxBots utilisent la vision industrielle et la planification dynamique basées sur l’IA pour décharger les palettes des camions qui arrivent et les transporter vers l’AS/RS, qui catalogue et stocke les marchandises. En parallèle, les employés du DC 6020 qui avaient pour habitude de décharger à la main ces denrées, ont été formés pour programmer et diriger ces chariots élévateurs.

Walmart a tenu à préciser que ces chariots robotisés n’étaient pas là pour remplacer les travailleurs, mais bien pour les accompagner. « L’automatisation n’est pas seulement bonne pour les affaires. Elle est également bonne pour nos associés », explique Maurice Gray, directeur général du DC 6020.