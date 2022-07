Amazon Prime Video est en train d'apporter des changements majeurs à son interface dans l'objectif de « mettre en valeur sa large sélection de contenu ». Le nouveau design, qui se rapproche sensiblement de celui de Netflix, présente une nouvelle organisation des onglets pour que les internautes retrouvent plus rapidement les contenus qu’ils recherchent.

Un menu plus intuitif

Contrairement à ses concurrents, le service de streaming d’Amazon a pris du temps avant de revoir sa présentation. Aujourd’hui, l’entreprise engage une refonte structurelle du menu d’Amazon Prime Video pour répondre aux critiques des utilisateurs et afin d’accroître sa visibilité sur les appareils de diffusion modernes.

Dans la même catégorie Netflix perd à nouveau des abonnés mais espère rebondir

Les améliorations touchent autant l’esthétique que la disposition des menus et des onglets. La barre latérale gauche affiche désormais les catégories Recherche, Accueil, Boutique, TV en direct, l'icône Gratuit et enfin Mes contenus. On retrouve également un sous-menu de tri des films, séries, émissions et sports.

Des filtres et suggestions supplémentaires

La nouvelle page d’accueil d’Amazon Prime Video offre des options de filtre pratique. La barre propose des suggestions de recherche en fonction des premiers caractères saisis à l’écran. Cette fonctionnalité déjà présente sur les applications mobiles a été étendue aux écrans de salon. L’interface sélectionne les 10 films et séries les plus visionnés pour permettre aux internautes de suivre les titres tendance. Les contenus sont accompagnés d’un badge bleu ou doré pour indiquer le statut gratuit ou payant.

Enfin, Amazon Prime Video a travaillé en profondeur l’onglet Sports pour aider les abonnés à trouver des événements en direct, des rediffusions et même des documentaires sportifs. L’entreprise a acquis les droits de diffusion exclusifs pour les matchs « NFL Thursday Night Football » en 2021 et prévoit d’ajouter l’UEFA Champions League, la ligue de Cricket et la Premiere League Indienne dans son catalogue prochainement.