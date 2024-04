Le géant de l’e-commerce dément des informations selon lesquelles 1 000 travailleurs indiens sont chargés de scanner les images des caméras pour s’assurer de l’exactitude des achats avec la technologie Just Walk Out. Il annonce également un déploiement plus important de son Dash Cart, un caddie intelligent.

Des allégations « fausses », selon Amazon

Dans un billet de blog faisant le point sur la technologie Just Walk Out et publié hier, Amazon assure que les enquêtes de médias américains portant sur la participation de travailleurs indiens sont « fausses ». Le dispositif exploite la vision par ordinateur afin d’observer les acheteurs à l’aide de caméras et de capteurs pour identifier les produits qu’ils choisissent. Le montant total est ensuite prélevé directement sur leur compte Amazon.

L’entreprise ne nie pas que des humains sont parfois impliqués dans le processus. Ses employés sont chargés d’annoter les données d’achat réelles et générées par l’IA afin d’améliorer le système, mais ils ne le gèrent pas dans son intégralité comme le prétendaient les articles, précise-t-elle. « Ce n’est pas différent de tout autre système d’IA qui accorde une grande importance à la précision, où les réviseurs humains sont courants », assure Dilip Kumar, vice-président d’AWS Applications.

La technologie rencontre souvent des problèmes, qu’il s’agisse de l’envoi des reçus plusieurs heures après l’achat ou de commandes mal gérées et inexactes. Il y a quelques jours, Amazon décidait même de la retirer de ses enseignes d’épicerie Amazon Fresh. Cependant, la firme explique avoir mieux identifié le type de magasins où Just Walk Out est la plus adéquate.

« Nous sommes convaincus que la technologie Just Walk Out sera l’avenir des magasins qui proposent une sélection ciblée où les clients peuvent entrer, prendre le petit nombre d’articles dont ils ont besoin et repartir simplement », écrit l’entreprise. Environ 140 enseignes en sont actuellement dotées dans le monde, et Amazon explique que ce nombre va croître au cours de l’année.

Le Dash Cart plus adapté aux grands supermarchés

En parallèle, la société explique que le Dash Cart est davantage prisé dans les supermarchés, lorsque les clients effectuent de nombreux achats. Ce chariot, qui comptabilise automatiquement les articles au fur et à mesure qu’ils sont placés à l’intérieur, va ainsi être déployé dans toutes les épiceries Amazon Fresh aux États-Unis, ainsi que dans des enseignes tierces, annonce Amazon.

Bien que le groupe s’efforce de dresser un bilan positif de ses technologies sans caisse, force est de constater que leur adoption demeure modérée. Amazon semble jouer au yo-yo, avec des plans d’expansion suivis de marches arrières. À voir si son nouveau plan de déploiement lui permettra de mieux commercialiser ses solutions auprès de tiers.

Au début du mois, les équipes d’Amazon travaillant sur Just Walk Out et les Dash Cart comptaient parmi les plus touchées par une nouvelle vague de licenciements.