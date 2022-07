Amazon vient de dévoiler une version remasterisée de son Dash Cart, un chariot intelligent et connecté permettant aux clients de magasins de faire leurs courses plus rapidement sans devoir faire la queue à la caisse.

Le Dash Cart numéro 2

Sorti en 2020, le premier modèle du Dash Cart a subi plusieurs mises à jour de taille, implémentées par Amazon suite aux retours des utilisateurs et grâce à des innovations. Plus léger, il est doté d’une capacité de stockage plus importante (quatre sacs au lieu de deux), il dispose en outre d’une étagère séparée pour les articles délicats comme les œufs et d’une étagère inférieure pour les articles imposants comme les packs de boissons.

Dans la même catégorie Deliveroo condamné en appel pour travail dissimulé

Les nouveaux chariots sont désormais résistants aux intempéries et permettent donc aux clients de les apporter jusqu’à leur voiture garée dehors. Par ailleurs, leur habilité à se situer dans le magasin a été améliorée ; cela signifie qu’ils proposent de meilleures offres et sont plus justes dans les suggestions qu’ils font aux clients. En effet, l’écran du nouveau Dash Cart est capable d’afficher des images d'articles frais à proximité, comme des fruits et légumes, parmi lesquels les clients peuvent faire leur choix. Enfin, la batterie des chariots a elle aussi été améliorée et peut durer toute une journée.

Comment marche le Dash Cart ?

Pour utiliser la nouvelle version du Dash Cart, les acheteurs se connectent via un code QR dans l'application Amazon ou Whole Foods Market, ce qui leur permet de s'identifier et de commencer à utiliser le chariot. Ensuite, ils placent leurs sacs dans ce dernier et débutent leurs achats. Ils scannent leurs articles à l'aide d'une des caméras situées près du guidon du Dash Cart.

Le chariot utilise une combinaison d'algorithmes de vision par ordinateur et de fusion de capteurs pour vérifier chaque article placé dans le chariot ou retiré de celui-ci, tandis que l'écran du Dash Cart affiche un reçu en temps réel de tous les articles du panier. Lorsque les acheteurs sont prêts à passer à la caisse, il leur suffit de sortir du magasin par le couloir Amazon Dash Cart pour que leur paiement soit traité avec la carte de crédit associée à leur compte Amazon. Ils reçoivent ensuite un reçu par courrier électronique peu après avoir quitté le magasin.

« Alors que nombre de nos clients reprennent leurs habitudes d'achat en magasin, il est passionnant de leur présenter des moyens nouveaux et uniques de faire leurs courses dans nos magasins », déclare Leandro Balbinot, directeur de la technologie chez Whole Foods Market, dans un communiqué. Ainsi, le nouveau Dash Cart sera disponible dans les mois à venir dans le magasin Whole Foods Market de Westford, dans le Massachusetts, puis dans quelques autres magasins Whole Foods Market et dans de nombreux magasins Amazon Fresh aux États-Unis.

Amazon et ses technologies pour optimiser les achats physiques

Le Dash Cart n’est pas la première technologie dévoilée par Amazon destinée à révolutionner la façon dont les gens font leurs achats. Le dispositif Just Walk Out, qui permet aux clients de ne pas se présenter en caisse, a d’ailleurs été commercialisé à d’autres enseignes. Plus récemment, le géant de l’e-commerce a également dévoilé Amazon Style, un magasin de vêtements doté d’une technologie pensée pour optimiser l’expérience de shopping, et notamment l’essayage des articles.

La possibilité d’une commercialisation du Dash Cart, comme pour Just Walk Out, n’est pas à exclure à l’avenir dans le cas où le chariot fait ses preuves. Amazon n’est pas la seule entreprise à avoir développé des caddies technologiques. Caper a également créé des caddies intelligents, tandis que Ford a dévoilé un prototype de chariot anti-collision.