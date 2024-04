Amazon fait marche arrière et va retirer la technologie Just Walk Out de toutes les enseignes Amazon Fresh, ses points de vente de produits alimentaires. Annoncé comme révolutionnaire, le dispositif a finalement rencontré d’importantes difficultés.

Le système Just Walk Out sujet aux erreurs

Cette décision concerne les magasins Amazon Fresh situés aux États-Unis, et ceux qui ouvriront cette année ne seront pas dotés de la technologie, rapporte The Information. Just Walk Out permet aux clients de se rendre dans un magasin, de faire leurs achats et de s’en aller sans passer une seule fois par la caisse ou par un système de paiement quelconque.

Le dispositif exploite la vision par ordinateur, afin d’observer les acheteurs à l’aide de caméras et de capteurs pour identifier les produits qu’ils choisissent. Le montant total est ensuite prélevé directement sur leur compte Amazon. Un processus fluide sur le papier, mais pas forcément dans la réalité. Just Walk Out connaît d’importants problèmes, qu’il s’agisse de l’envoi des reçus plusieurs heures après l’achat ou de commandes mal gérées et inexactes.

Le système fait en outre l’objet d’une plainte dans l’État de New York, des consommateurs accusant l’entreprise de collecter des informations d’identification biométrique à l’insu de ses clients. Aussi, 1 000 travailleurs indiens seraient chargés de scanner les images des caméras pour s’assurer de l’exactitude des achats. Just Walk Out est pourtant promu comme un système entièrement automatisé.

Amazon ne met pas fin entièrement au projet pour autant. Les magasins Amazon Go continueront d’utiliser la technologie, tout comme les Amazon Fresh au Royaume-Uni. De même, la société va encore commercialiser la licence à des acteurs tiers, bien que son succès soit jusqu’alors très mitigé.

Amazon en difficulté avec ses enseignes physiques

La technologie Just Walk Out va être remplacée par le Dash Cart, un caddie intelligent qu’Amazon a également décidé de remanier. À l’origine, ces chariots s’appuyaient sur des caméras pour identifier ce que les clients avaient pris dans les rayons, ils devront désormais scanner eux-mêmes les articles à l’aide d’un dispositif lié au caddie.

Le géant de l’e-commerce peine à se faire une place avec ses enseignes physiques dans un secteur dominé par des géants historiques comme Walmart. Tony Hoggett, vice-président senior chargé des magasins d’alimentation, a rejoint l’entreprise en 2022 et a lancé un vaste programme de réorganisation. Depuis, les enseignes de vente de vêtements Amazon Style ont été fermées, tout comme les magasins Books, 4-Star et Pop-up.