Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, a annoncé que l’entreprise prévoyait de multiplier ses efforts pour développer ses magasins physiques, et particulièrement ses enseignes alimentaires. Cette division du géant de l’e-commerce peine en effet à se faire une place sur le marché.

Des résultats très mitigés

Amazon a fait l’acquisition de Whole Foods, enseigne américaine spécialisée dans le bio, en 2017 pour 13,7 milliards d’euros. En 2020, elle a lancé ses magasins Amazon Fresh, un commerce alimentaire doté des technologies dernier cri de l’entreprise. Pour l’heure toutefois, son succès dans le domaine des magasins physiques est très loin de ses performances dans le commerce en ligne.

Le chiffre d'affaires de sa division de vente au détail physique n'a augmenté que de 10 % depuis l'acquisition de Whole Foods. Tandis qu’Amazon prévoyait d’ouvrir plus de 200 magasins Fresh, plusieurs d’entre eux ont finalement dû être fermés. Des projets pour ouvrir d’autres enseignes ont en outre été mis en pause car la société essaye de trouver un format et une formule qui fonctionnent. En conséquence, le géant de l’e-commerce a subi une perte de valeur de 720 millions de dollars au dernier trimestre en raison du ralentissement de ses plans d'expansion dans le domaine des points de vente physiques.

« N'oubliez pas que beaucoup d'entre eux (Ndlr : Amazon Fresh) ont ouvert en plein cœur de la pandémie. Nous n'avons donc pas connu beaucoup de normalité. Nous expérimentons la sélection, les formats de caisse, l'assortiment, les prix. Je suis encouragé par le fait que nous en avons plusieurs qui me semblent prometteurs », assure Andy Jassy au Financial Times.

Andy Jassy veut y aller « à fond »

Le PDG s’est même montré très confiant : « Nous n'en sommes qu'au début. Nous avons bon espoir qu'en 2023, nous ayons un format sur lequel nous voulons aller à fond, dans le secteur des magasins physiques. Nous avons l'habitude de faire beaucoup d'expérimentations et de les faire rapidement. Puis, lorsque nous trouvons quelque chose qui nous plaît, nous redoublons d'efforts, et c'est ce que nous avons l'intention de faire ».

En plus de l'alimentation, Amazon veut développer ses magasins de vêtements Amazon Style, mais Jassy n’a pas donné d’indication supplémentaire. Ces déclarations interviennent alors que l’entreprise a annoncé le licenciement de 18 000 personnes, sa division de commerce alimentaire étant particulièrement touchée.