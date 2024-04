Pour faire vivre son assistant vocal Alexa, Amazon a voulu le doter d’un nombre fourni de « Skills », autrement dit d’applications. Pour cela un programme d’incitation à destination des développeurs a été mis en place en 2017. L’entreprise a confirmé cette semaine qu’il fermerait ses portes le 30 juin.

Des développeurs à l’IA ?

« Aujourd’hui, avec plus de 160 000 Skills disponibles pour les clients et une communauté de développeurs Alexa bien établie, ces programmes ont suivi leur cours et nous avons décidé de les supprimer » a confirmé une porte-parole d’Amazon à Bloomberg qui avait repéré la nouvelle.

Alexa Developer Rewards et un autre dispositif, octroyant un crédit mensuel de 100 dollars pour Amazon Web Services, vont bientôt disparaître. Ils ont été créés en 2017 pour accompagner le succès d’Alexa. À l’image des smartphones, Amazon a estimé que son assistant vocal aura d’autant plus de succès que sa boutique de « Skills » sera fournie.

Créer une application vocale et une application pour smartphone ne demande pas forcément les mêmes compétences, d’où la création de mesures incitatives. Il semble que le pari d’Amazon n’ait pas fonctionné. Les utilisateurs d’Alexa ayant tendance à utiliser des fonctionnalités très basiques, comme mettre de la musique ou la météo, sans aller au-delà.

Amazon décrit la fermeture du programme quasi comme un non-événement, arguant que 1 % des développeurs seulement en bénéficiaient. Il est effectivement très difficile d’atteindre le nombre d’utilisateurs suffisant pour en profiter. C’est aussi l’occasion de tourner son assistant vocal vers l’avenir.

Iconique, au même titre que Siri d’Apple, Alexa souffre peut-être d’une image un peu vieillotte. Le moment semble bien choisi pour se tourner vers l’IA générative afin de dépoussiérer la perception de l’assistant vocal. C’est en tout cas le sens du discours d’Amazon.

Alexa n’a jamais fonctionné comme prévu

Ce que la société ne dit pas, c’est la réussite toute relative d’un des projets fétiches de Jeff Bezos. Fin 2022, Business Insider révélait que depuis sa création en 2014, Alexa représente une perte de 10 milliards de dollars. La division consacrée à l’assistant vocal a été l’une des plus touchées par la vague de licenciement post-covid de l’entreprise.

Les sommes allouées dans le cadre du programme Alexa Developer Rewards avaient déjà été réduites en 2020 devant le succès restreint des « Skills ». Sa suppression marque-t-elle l’enterrement petit à petit d’Alexa ou au contraire sa résurrection grâce aux possibilités de l’IA générative ? Seuls l’avenir et la volonté d’Amazon le détermineront.