Ce 20 septembre, Amazon a tenu son événement Devices and Services 2023, destiné à présenter ses nouveaux appareils connectés. Le géant de l’e-commerce a surtout profité de l’occasion pour faire part de ses progrès dans l’intelligence artificielle (IA) générative, avec une Alexa aux capacités décuplées.

Les capacités d’Alexa sont décuplées

Si elle reste bien plus discrète que Microsoft ou Google, Amazon travaille avec acharnement sur la technologie la plus convoitée de la Silicon Valley. Elle a déjà annoncé de nouvelles fonctionnalités grâce à l’IA, notamment pour améliorer l’expérience client sur son site de commerce en ligne, mais également pour faciliter le travail de ses vendeurs tiers.

En intégrant l’IA générative à l’assistant personnel le plus populaire au monde, la société franchit un pas de géant. Sa nouvelle version sera prête dès le début de l’année prochaine, et sera même disponible sur les premières enceintes connectées d’Amazon, commercialisées il y a neuf ans.

« Alexa, let’s chat » (Alexa, parlons). Avec ces trois mots, l’assistant vocal active son mode basé sur l’IA générative. Plus besoin de répéter Alexa avant chaque demande, l’outil est désormais plus conversationnel et parle de manière fluide. Il comprend également des requêtes plus vastes et moins contextuelles comme « faire ressembler les lumières du salon à une aurore boréale ». L’IA générative permet à Alexa de mettre en œuvre des cas d’utilisation de la maison connectée dont elle était auparavant incapable.

« La prochaine génération d’Alexa sera capable de proposer des expériences uniques basées sur les préférences que vous avez partagées, les services avec lesquels vous avez interagi et les informations sur votre environnement. Alexa intègre également un contexte pertinent tout au long des conversations, comme le font les humains en permanence », détaille la firme.

La tâche n’a pas été simple pour Amazon, notamment car les IA génératives comme ChatGPT ou Bard prennent souvent plusieurs secondes à répondre à une demande. Lors d’une conversation, cette latence devient tout de suite plus pénible. L’entreprise tient également à préciser que, comme les autres modèles d’IA, la nouvelle Alexa peut parfois « halluciner ».

Des appareils boostés à l’IA

Si l’assistant personnel 3.0 a sans aucun doute été la vedette de l’événement, Amazon a aussi présenté une flopée de nouveaux appareils. Au programme, une version actualisée de l’enceinte intelligente Echo Show 8, une barre de son Fire TV, de nouveaux produits des gammes Ring et Blink ainsi qu’une mise à jour des lunettes Echo Frames.

L’entreprise a également dévoilé l’Echo Hub. Permettant de gérer plusieurs gadgets domestiques intelligents. Comme les autres produits de la gamme Echo dotés d’écrans, de caméras et de capteurs de proximité, ces nouveaux appareils seront dotés de fonctionnalités IA supplémentaires. Le contenu de l’écran pourra par exemple changer en fonction de la proximité d’une personne, et les utilisateurs pourront activer Alexa en regardant la caméra.

À travers sa nouvelle initiative, Amazon dévoile son ambition d’étendre sa technologie bien au-delà de sa large base de clients d’entreprise dans le cloud. Plus de 500 millions d’appareils dotés d’Alexa ont été vendus à ce jour.