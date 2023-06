Dans la foulée de ChatGPT, l’intelligence artificielle (IA) générative intègre massivement les nouvelles stratégies des marques. Amazon ne déroge pas à la règle. Au mois d’avril, AWS, sa division cloud, ...

Dans la foulée de ChatGPT, l’intelligence artificielle (IA) générative intègre massivement les nouvelles stratégies des marques. Amazon ne déroge pas à la règle. Au mois d’avril, AWS, sa division cloud, a introduit une suite d’outils alimentés à l’IA baptisée Bedrock. Le groupe a aussi exprimé sa volonté d’utiliser l’IA pour améliorer la recherche de produits sur son site et trier ses marchandises endommagées.

Amazon compte bien continuer sur sa lancée. Le géant de l’e-commerce mise aussi sur cette technologie pour faciliter la navigation dans les commentaires et supprimer les faux témoignages clients.

Résumer automatiquement les avis grâce à l’IA

Pour aider les consommateurs à trouver plus rapidement les produits qu’il leur faut, Amazon expérimente l’usage de l’IA générative sur son application pour résumer les avis clients. Plusieurs exemples en anglais sont déjà disponibles, dont celui d’un jouet pour enfants : « Ce jouet a reçu des commentaires positifs de la part de ses clients concernant son utilisation, son apparence, sa valeur, ses performances, sa qualité et sa charge. Cependant, la majorité des clients ont exprimé des opinions négatives sur ces aspects ».

« Malgré des avis mitigés sur la facilité d’utilisation, le produit semble être un choix amusant et engageant pour les enfants », conclut l’IA. Un réel condensé de ce que les clients ont aimé ou non est donc proposé. Toutefois, il paraît difficile de se faire une opinion solide du produit avec ces informations. Une telle innovation soulève aussi de nombreuses questions : le ratio avis positifs et négatifs est-il bien pris en compte ? Les commentaires élogieux seront-ils plus mis en avant pour pousser à l’achat ? Pour le moment, Amazon n’a donné aucun élément de réponse. « Nous investissons de manière significative dans l’IA générative dans toutes nos activités », a simplement précisé Lindsay Shanahan, la porte-parole de l’entreprise à CNBC.

La fonctionnalité, encore en phase de test, devrait être perfectionnée dans les prochains mois. Elle permettrait de mettre fin à l’avantage des anciens produits, qui comptent une myriade de commentaires. Par réflexe, les consommateurs ont tendance à se tourner vers ceux-ci plutôt que vers de nouveaux produits qui n’ont pas été essayés par beaucoup de clients.

Faire la chasse aux faux témoignages client

Amazon s’appuie aussi sur l’intelligence artificielle générative pour poursuivre sa bataille de longue date contre les faux témoignages client. Dans un communiqué, le géant de l’e-commerce indique que l’usage de ses IA dédiées à la détection de fraude sera renforcé.

« Nous investissons des ressources importantes pour arrêter de manière proactive les faux avis », souligne l’entreprise. Depuis plusieurs mois, elle peaufine ses modèles d’apprentissage automatique, qui analysent des milliers de points de données pour détecter les comportements suspects. Grâce à cette innovation, elle est capable d’examiner la relation d’un compte avec un autre, son activité sur la plateforme ainsi que ses derniers commentaires. En parallèle, une équipe dédiée s’occupe de faire la chasse aux faux avis clients grâce à des outils sophistiqués.

Malgré ces investissements colossaux, la lutte contre les faux témoignages est loin d’être terminée. Comme le rappelle Amazon, les courtiers ont, eux aussi, amélioré et adapté leurs techniques. Aujourd’hui, ils utilisent principalement les réseaux sociaux et des messageries cryptées pour préparer leurs faux avis en échange d’argent ou de produits gratuits.