Amazon souhaite exploiter le potentiel de l’intelligence artificielle (IA) générative pour optimiser sa plateforme d’e-commerce, et particulièrement la recherche de produits. Un agent conversationnel pour aider à trouver des produits ...

Amazon souhaite exploiter le potentiel de l’intelligence artificielle (IA) générative pour optimiser sa plateforme d’e-commerce, et particulièrement la recherche de produits.

Un agent conversationnel pour aider à trouver des produits spécifiques sur Amazon

Le géant de l’e-commerce cherche à recruter des ingénieurs pour « réimaginer Amazon Search » grâce à l’IA générative, selon des offres d’emplois consultées par le média Bloomberg. La firme décrit notamment une nouvelle « expérience conversationnelle interactive qui vous aide à trouver des réponses aux questions sur les produits, à effectuer des comparaisons de produits, à recevoir des suggestions de produits personnalisées, et bien plus encore ».

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

L’IA générative, technologie qui alimente ChatGPT, semble particulièrement pertinente pour les moteurs de recherche ou la recherche de produits spécifiques sur les places de marché. Par exemple, Google a montré comment sa nouvelle expérience alimentée par l’IA permet de créer des guides d’achat à partir d’une simple recherche.

Une telle fonctionnalité revêt un attrait certain et évident pour Amazon, qui ne veut sans doute par perdre d’avance dans son secteur historique, d’autant plus que l’expérience de recherche proposée par la firme sur son site fait l’objet de critiques depuis plusieurs années. Certains lui reprochent notamment l’augmentation de la part des résultats consacrée aux publicités et contenus sponsorisés. Grâce à l’IA générative, les utilisateurs pourraient être menés vers ce qu’ils recherchent à partir de caractéristiques, avec des comparaisons de plusieurs produits par exemple.

Amazon a sauté dans le train de l’IA générative

Cette démarche n’est pas la première d’Amazon dans le domaine de l’IA générative. Au mois d’avril, sa branche dédiée au cloud computing, Amazon Web Services (AWS) révélait Bedrock, une offre proposant de nombreux services et outils propulsés par l’IA. L’entreprise espère également exploiter la technologie pour améliorer son assistant personnel Alexa.

« Cela représente vraiment une opportunité remarquable de transformer pratiquement toutes les expériences client qui existent, et beaucoup qui n’existent pas », s’enthousiasmait Andy Jassy, le PDG d’Amazon, à propos de l’IA générative auprès des investisseurs le mois dernier.

Pour l’heure, il est difficile de savoir quand la firme déploiera ces modèles pour la recherche de produit, les premiers déploiements de l’IA générative par Microsoft et Google sont en effet entachés d’erreurs en réponse à des questions élémentaires. Les modèles ont également tendance à « halluciner », c’est-à-dire qu’ils proposent une réponse manifestement fausse mais présentée comme un fait certain.

Amazon indique toutefois dans l’une des offres d’emploi qu’elle souhaite proposer la technologie aux clients « dès maintenant ».