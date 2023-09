Amazon vient de présenter un nouvel outil d’intelligence artificielle (IA) générative à destination des vendeurs tiers. Son objectif est de générer des titres et des descriptions pour leurs listes de ...

Amazon vient de présenter un nouvel outil d’intelligence artificielle (IA) générative à destination des vendeurs tiers. Son objectif est de générer des titres et des descriptions pour leurs listes de produits.

Épargner une tâche chronophage et fastidieuse

Si le géant de l’e-commerce reste plus discret que ses pairs dans le secteur de l’IA, il n’en travaille pas moins d’arrache-pied pour capitaliser sur la technologie. Pendant l’événement Amazon Accelerate, la firme a ainsi annoncé le déploiement d’un nouveau système basé sur un modèle de langage, sans préciser lequel, afin de faciliter le travail de ses vendeurs tiers.

« La création de titres, de puces et de descriptions de produits attrayants demandait jusqu’à présent un travail considérable aux vendeurs. Amazon met à la disposition des vendeurs de nouvelles capacités d’IA générative pour simplifier ce processus, en réduisant à une seule étape la nécessité de saisir de nombreuses données spécifiques sur les produits », explique-t-elle dans un billet de blog.

Capable de reconnaître, résumer, traduire, prédire et générer du texte et d’autres contenus, le modèle devrait réaliser une tâche particulièrement fastidieuse pour les marchands. Ceux-ci n’ont qu’à saisir quelques mots-clés ou phrases décrivant leur produit. Il propose ensuite du contenu que le vendeur peut utiliser pour construire sa liste, tels que des titres, des listes à puces et des descriptions. L’outil peut être exploité pour peaufiner les descriptions de produits déjà proposés sur la place de marché.

« Grâce à nos nouveaux modèles d’IA générative, nous pouvons déduire, améliorer et enrichir la connaissance des produits à une échelle sans précédent et avec une amélioration spectaculaire de la qualité, de la performance et de l’efficacité. Ils apprennent à déduire des informations sur les produits grâce aux diverses sources d’information, aux connaissances latentes et au raisonnement logique qu’ils apprennent. Par exemple, ils peuvent déduire qu’une table est ronde si les spécifications indiquent un diamètre ou déduire le style de col d’une chemise à partir de son image », précise Robert Tekiela, vice-président d’Amazon Selection and Catalog Systems.

Plus discrète que d’autres à ce sujet, Amazon développe aussi des outils d’IA

Amazon exploite aussi le potentiel de l’IA générative pour améliorer l’expérience client. Par exemple, elle a déployé une fonctionnalité qui résume les nombreux avis de clients sous un produit en un paragraphe. Elle cherche également à renforcer l’outil de recherche de sa marketplace avec la technologie.

Outre son activité dans le commerce électronique, la société exploite également l’IA dans d’autres domaines. Elle a lancé AWS HealthScribe, une IA rédigeant des rapports de visites de patients pour des médecins, au mois de juillet. Ses clients peuvent en outre utiliser CodeWhisperer, un modèle capable de générer du code.