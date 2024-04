« Si des informations inexactes peuvent être tolérées lorsqu’un élève utilise ChatGPT pour l’aider à faire ses devoirs, elles sont inacceptables lorsqu’il s’agit d’informations concernant des personnes », fustige Noyb. Dénonçant une violation du RGPD, l’association de défense de la vie privée annonce le dépôt d’une plainte contre OpenAI auprès de l’autorité de la protection des données autrichienne.

Plusieurs violations du RGPD

Cette décision émane de l’incapacité de l’agent conversationnel à générer la date d’anniversaire correcte de Max Schrems, le célèbre fondateur de l’ONG. À la place, ChatGPT génère une date totalement au hasard, ce qui relève d’un problème bien connu des intelligences artificielles appelé hallucinations. Elles ont tendance à inventer des faits, et prétendre qu’ils sont réels.

Or, le RGPD exige que les données à caractère personnel, comme la date de naissance, soient exactes. La législation prévoit également le droit à la rectification des données erronées, ainsi que le droit d’accès aux données personnelles détenues par les entreprises et leurs sources.

Noyb assure qu’OpenAI a enfreint chacune de ces règles en refusant la demande de Schrems de rectifier la date de naissance erronée. La start-up a expliqué qu’il était techniquement impossible de la corriger. Pour cette raison, l’association saisit l’agence autrichienne et l’invite même à infliger une amende à OpenAI, « pour garantir la conformité future ».

« Il est clair que les entreprises sont actuellement incapables de faire en sorte que les chatbots tels que ChatGPT soient conformes à la législation de l’UE lorsqu’ils traitent des données concernant des personnes. Si un système ne peut pas produire des résultats précis et transparents, il ne peut pas être utilisé pour générer des données sur des personnes. La technologie doit suivre les exigences légales, et non l’inverse », argumente Maartje de Graaf, avocate spécialisée dans la protection des données chez Noyb, dans un communiqué de presse.

Une possible coopération européenne

Plus tôt cette année, c’était le régulateur italien qui épinglait OpenAI pour violation du RGPD. L’agence de protection des données autrichienne, elle, a confirmé avoir reçu la plainte. Elle va évaluer la nécessité de la transmettre à une autre autorité nationale ; Noyb a indiqué qu’une coopération à l’échelle européenne serait plus efficace pour traiter cette affaire.

C’est loin d’être la première fois que l’ONG cible un géant de la Silicon Valley. Elle est notamment à l’origine de l’amende record d’1,2 milliard d’euros infligée par l’UE à Meta l’année dernière pour le transfert de données personnelles européennes vers les États-Unis.

À l’automne 2023, OpenAI a ouvert un bureau à Dublin, dans le but notamment de réduire le risque réglementaire en confiant les plaintes relatives à la protection de la vie privée à la Commission irlandaise de protection des données.