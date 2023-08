Amazon commence à déployer l’intelligence artificielle (IA) générative sur sa plateforme. Pour certains utilisateurs américains, des produits sont désormais accompagnés de résumés des commentaires des clients générés par l’IA. L’IA ...

Amazon commence à déployer l’intelligence artificielle (IA) générative sur sa plateforme. Pour certains utilisateurs américains, des produits sont désormais accompagnés de résumés des commentaires des clients générés par l’IA.

L’IA pour améliorer l’expérience client

Le géant de l’e-commerce travaille sur cette fonctionnalité depuis le mois de juin au moins. Pour aider les consommateurs à trouver plus rapidement les produits qu’il leur faut, une IA générative résume les centaines, voire milliers, d’avis clients sur un article spécifique en un seul paragraphe.

L’utilisateur peut choisir une caractéristique spécifique du produit grâce à des filtres de mise en évidence, afin de savoir ce que pensent les consommateurs de celle-ci. « Par exemple, un client qui cherche à savoir si un produit est facile à utiliser peut facilement trouver des avis mentionnant la « facilité d’utilisation » en tapant sur cet attribut du produit dans les points forts de l’avis », résume Amazon dans un billet de blog.

Pour l’heure, cette fonctionnalité n’est disponible que pour une poignée d’utilisateurs américains sur l’application mobile de la plateforme. « Nous testons, apprenons et affinons constamment nos modèles d’IA afin d’améliorer l’expérience client et, en fonction des commentaires de nos clients, nous pourrons étendre notre fonction de mise en avant des commentaires à d’autres catégories et clients dans les mois à venir », assure l’entreprise.

L’outil se trouve en haut de la section des commentaires sur mobile, sous la rubrique « Les clients disent ». À la fin du paragraphe, une note indique qu’il a été généré par l’intelligence artificielle.

Amazon continue sa lutte contre les faux avis

Amazon prend ses précautions concernant les faux avis, qui pullulent sur la plateforme et ont parfois gâché l’expérience client. Ainsi, les résumés proviennent uniquement d’achats vérifiés.

« Nous continuons à investir des ressources importantes pour arrêter de manière proactive les faux avis. Cela inclut des modèles d’apprentissage automatique qui analysent des milliers de points de données pour détecter les risques, y compris les relations avec d’autres comptes, l’activité de connexion, l’historique des avis et d’autres indications de comportement inhabituel, ainsi que des enquêteurs experts qui utilisent des outils sophistiqués de détection de la fraude pour analyser et empêcher les faux avis d’apparaître dans notre magasin », précise Amazon.

Selon The Verge, les résumés d’Amazon sont faciles à lire, mais comportent parfois quelques bizarreries linguistiques. Ils semblent également se concentrer principalement sur les aspects positifs du produit, consacrant moins de temps aux aspects négatifs et les laissant pour la fin.

D’autres outils d’IA générative devraient prochainement être déployés sur la plateforme. Par exemple, l’entreprise réfléchit à améliorer son expérience de recherche grâce à la technologie.