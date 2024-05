L’heure des plaidoiries approche pour Google et ses accusateurs, le département de la Justice américains et les procureurs généraux. Le procès pour pratiques monopolistiques illégales dans le domaine des moteurs de recherche pourrait changer le cours des affaires de concurrence dans le numérique aux États-Unis. Lors de ces dernières prises de paroles avant le jugement, les accords passés par la maison mère Alphabet et Apple devraient occuper une place centrale.

Apple et Google voulaient garder les sommes secrètes… C’est raté !

Il arrive, lors de certains procès, des accidents d’audience, des surprises qui prennent de court ceux qui y assistent. C’est ce qu’il s’est produit à l’automne 2023 au palais de Justice fédéral Elijah Barrett Prettyman de Washington. Un expert venu défendre Google face aux accusations de pratiques anticoncurrentielles a commis une bévue : il a révélé le pourcentage de revenus publicitaires récoltés par Apple pour imposer Google Search dans son navigateur Safari.

Jusque-là, les deux entreprises reconnaissaient un accord à plusieurs milliards de dollars, mais refusaient de dévoiler le chiffre. Grâce à l’indiscrétion du professeur d’économie Kevin Murphy les médias ont pu se faire une idée des sommes en jeu. En 2021 Apple a versé 26,3 milliards de dollars pour être moteur par défaut sur des navigateurs, 18 milliards viendraient de Safari. Des documents juridiques rendus accessibles mardi par le juge de l’affaire, Amit Mehta, permettent d’affirmer qu’en 2022 il a plutôt été question de 20 milliards de dollars. En 2020, Bloomberg parle de 17,5 du bénéfice d’exploitation d’Apple.

Le « deal » est relativement simple. En s’imposant seul moteur de recherche sur Safari, Google devient le moteur de recherche par défaut de tous les propriétaires d’iPhone des États-Unis. Pour le département de la Justice il permet à Mountain View de sécuriser sa position monopolistique sur le marché, estimé à 90 % des parts, via le smartphone le plus populaire du pays. Pour Google il s’agit simplement d’une décision prise sur la base de la qualité de ses services.

À l’automne, la direction de Microsoft avait fait savoir qu’elle avait proposé à Apple de lui reverser 90 % des revenus publicitaires de Bing si celui-ci raflait la place de son concurrent, sans succès.

Un procès à l’enjeu jugé énorme aux États-Unis

Le département de la Justice a lancé les poursuites contre Alphabet, son moteur de recherche et les revenus publicitaires afférents en 2020. Il avait été imité par les procureurs généraux de plusieurs États, avant que le juge Amit Mehta rejoigne les dossiers.

Pour les autorités, Google a profité illégalement de sa situation monopolistique. L’entreprise a empêché le développement de ses concurrents, Bing ou d’autres, en leur bloquant des possibilités de croissances. L’accord d’exclusivité avec Apple représente un argument très fort pour convaincre le juge.

Sa décision, qui interviendra dans quelques semaines ou mois est très attendue. C’est le premier grand procès antitrust sur le numérique dans la période récente. La décision pourra être mobilisée dans d’autres affaires, que ce soit Apple et l’App Store, Amazon et sa Marketplace ou Meta et sa voracité dans les réseaux sociaux.

Il faut attendre les plaidoiries à venir pour savoir ce que demandera le département de la Justice, mais ce dernier pourrait demander des changements structurels majeurs. Google, sans surprise, devrait demander à être innocenté.

D’après les experts consultés par le New York Times, la décision la plus probable devrait être en demi-teinte. Google aurait commis des fautes manifestes, mais risquerait surtout des restrictions sur certaines pratiques. Le journal de référence évoque l’exemple de l’Union européenne, où Alphabet a été obligé à ne plus imposer Google par défaut sur les smartphones Android.