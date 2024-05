Le monde du marketing n’a jamais été aussi compétitif. Les candidats sont nombreux et les attentes des recruteurs de plus en plus précises. Pour faire la différence, il est nécessaire de se former et de se spécialiser en faisant l’acquisition de compétences pointues. La connaissance mais surtout la maîtrise des compétences du marketing et de la communication digitale sont désormais vitales pour réussir son projet professionnel et accroître son employabilité.

Se démarquer dans le marketing digital, mode d’emploi

L’EFAP, la grande école de communication qui fait office de référence en France depuis 1961, vous propose de découvrir le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business à l’occasion d’un webinar organisé le mardi 14 mai 2024 à 17h30. Une conférence en ligne d’une heure au cours de laquelle vous pourrez poser toutes vos questions et comprendre comment ce programme peut vous permettre de faire la différence sur le marché du travail.

La prochaine rentrée aura lieu en octobre 2024. Le MBA Spécialisé DMB est la formation leader dans le domaine de la transformation digitale. Ce programme est d’ailleurs n°1 au classement Eduniversal 2024 des meilleurs masters et MBA de Paris. Un classement qui vous permet d’être certain que votre diplôme aura une grande valeur aux yeux des entreprises. Voilà encore une fois un bon moyen de faire la différence face à d’autres candidats.

Plusieurs thématiques seront abordées au cours de ce webinar du 14 mai 2024 animé par Vincent Montet, fondateur-directeur du MBA DMB et vice-président de l’ACSEL, l’association de l’économie numérique. Il sera notamment question des métiers de demain ou de la place de l’intelligence artificielle dans le domaine du marketing digital. Voici les points qui seront abordés :

Quelles compétences-métiers indispensables en Marketing/Com ?

Quelles soft skills incontournables dans ce secteur ?

Comment l’IA peut-elle nous augmenter au lieu de nous remplacer ?

Retours sur des parcours d’alumni ;

Questions/Réponses avec les participants.

Vincent Montet sera accompagné de Marie-Solène Delrieu, Social Media Manager chez Cabaia, une marque très en vogue en ce moment, Nicolas Bouchand, CEO et Fondateur, SEOlympe, et Florine Vannier, innovation manager chez Equans Digital. Tous trois sont diplômés du MBA DMB. L’occasion parfaite pour échanger avec ces Alumni du programme et de comprendre leur quotidien.

En participant à ce webinar, vous pourrez évidemment leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Que vous soyez en activité, en reconversion professionnelle, porteur d’un projet entrepreneurial ou étudiant en recherche d’une 5ème année en cursus initial ou en apprentissage, le programme de l’EFAP peut vous intéresser et vous permettre de faire décoller votre carrière.

Si vous cherchez une formation spécialisée dans le marketing digital, c’est l’occasion parfaite. Ne ratez pas cette conférence du 14 mai 2024 à 18h30 pour découvrir le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business. Vous ferez peut-être partie de la prochaine promotion qui fera sa rentrée en 2024. Alors n’oubliez pas de vous inscrire !

