Stimulée par son bilan trimestriel remarquable et l’annonce de son tout premier dividende, la firme de Mountain View a battu un nouveau record en Bourse.

Quatrième capitalisation mondiale pour Google

Le cours de l’action d’Alphabet, maison mère de Google a augmenté de 10 % ce vendredi 26 avril, au lendemain de la présentation de ses résultats financiers. sa plus forte croissance en un jour depuis juillet 2015. En conséquence, sa capitalisation boursière a gagné 200 milliards de dollars, lui faisant atteindre les 2 150 milliards de dollars. Il s’agit de l’une des plus importantes augmentations de valeur en une journée dans l’histoire des marchés boursiers.

C’est la première fois que la société maintient une capitalisation au-delà de la barre symbolique des 2 000 milliards de dollars tout au long d’une journée. Au total, ses actions ont progressé de 23 % depuis le début de l’année, contre 5,3 % pour l’indice Nasdaq 100.

Google est la quatrième entreprise la plus valorisée au monde derrière Microsoft, Apple et Nvidia. Un changement de paradigme expliqué par les efforts de chacune dans l’IA, après une longue domination d’Apple. Amazon et Meta lui emboîtent le pas.

Avec des revenus ayant dépassé les attentes de Wall Street dans quasiment toutes ses divisions majeures (YouTube, Google, Google Cloud…), ainsi que les premiers retours vraiment visibles de son investissement dans l’intelligence artificielle, Google a regagné la confiance des investisseurs. Ce n’était pourtant pas chose aisée, la collaboration entre Microsoft et OpenAI ayant initialement menacé son activité majeure, la recherche en ligne.

La stratégie de Google dans l’IA a également fait l’objet de critiques, même en interne, après que beaucoup aient pointé du doigt son retard sur la firme de Redmond. Des inquiétudes qui semblent maintenant derrière elle.

« Alphabet est extrêmement bien gérée, son flux de trésorerie disponible est absolument stupéfiant et elle dispose d’un budget de recherche et développement massif. Si personne ne sait quelle entreprise proposera les meilleurs produits d’IA, il est difficile de parier contre elle », analyse Wayne Kaufman, analyste chez la firme Phoenix Financial Services, dans les lignes de Bloomberg.