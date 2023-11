Amazon va fermer ses magasins de vêtements Amazon Style seulement un an après leur lancement. Le géant de l’e-commerce privilégie désormais ses points de vente de produits alimentaires.

Clap de fin pour Amazon Style

Ouvertes en 2022 à Glendale en Californie et à Columbus dans l’Ohio, les boutiques Amazon Style sont dotées d’une technologie inédite permettant d’éviter les files d’attente pour l’essayage des vêtements. Mais finalement, l’entreprise a décidé d’abandonner le projet.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

« Après mûre réflexion, nous avons décidé de fermer nos deux magasins physiques Amazon Style et de nous concentrer sur notre expérience d’achat de mode en ligne, où nous proposons de nouvelles sélections passionnantes à des prix avantageux et introduisons des technologies innovantes pour répondre aux besoins de chaque client », a annoncé Kristen Kish, porte-parole de la société, dans un communiqué.

Amazon Style vient s’ajouter à la longue liste des enseignes physiques récemment fermées par la société, dans un contexte macroéconomique défavorable. L’année dernière, Amazon a signé l’arrêt de ses librairies, d’Amazon 4-Star et de ses kiosques dans les centres commerciaux. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre d’une vaste réduction des dépenses entreprise par le PDG Andy Jassy. La firme a également licencié 18 000 de ses employés.

Amazon se concentre sur l’alimentaire

Ces nombreuses fermetures ne signifient pas la fin des magasins physiques Amazon pour autant. « La vente au détail physique reste une part importante de notre activité, et nous continuons à investir dans la croissance de nos magasins d’alimentation, qui englobent Amazon Fresh, Whole Foods Market, Amazon Go et des partenariats avec des tiers », a continué la porte-parole.

Au début de l’année, Andy Jassy se confiait déjà sur les ambitions de son entreprise dans le secteur de l’alimentaire. Il promettait alors davantage de points de vente physiques. Dans cette optique, le géant de l’e-commerce présentait, cet été, une série de nouveautés destinées à améliorer l’expérience client dans ses magasins Whole Foods et Amazon Fresh.

Elle a par exemple donné un coup de peinture à plusieurs de ses enseignes en plus d’y introduire de nouveaux services. Son objectif est de créer une expérience d’achat alimentaire de premier ordre, en mettant l’accent sur la sélection, la valeur et la commodité.