Ce mercredi 25 mai, Amazon a ouvert son tout premier magasin physique destiné à la vente de vêtements. Baptisé Amazon Style et situé aux alentours de Los Angeles en Californie, l’établissement exploite une technologie innovante dans le monde du retail.

Amazon Go, Amazon Fresh… et Amazon Style

Amazon Style n’est pas la première initiative de magasin physique de la part du géant de l’e-commerce. En plus de détenir la chaîne de grande distribution de produits alimentaires bio Whole Foods, Amazon possède également des magasins Amazon Go, dans lesquels les clients peuvent se rendre et faire leurs courses sans l’intervention d’aucun humain.

Par ailleurs, l’entreprise a aussi lancé Amazon Fresh, une épicerie entièrement connectée qui a d’ailleurs été exportée à Londres. Avec Amazon Style néanmoins, la firme se lance dans un domaine dans lequel elle n’est pas forcément très reconnue : la mode. En effet, Amazon a moins de succès auprès des marques de mode, qui se méfient depuis longtemps des contrefaçons sur son marché tiers.

Ainsi, les vêtements de marques comme Levi's, Tommy Hilfiger ou encore Champion seront disponibles dans le magasin Amazon Style.

La technologie d’Amazon Style

Ce magasin a été créé avec une idée en tête : minimiser les problèmes liés à l'essayage des vêtements, comme le bazard que les articles essayés mais pas achetés peuvent entraîner. Dans cette optique, chaque vêtement est doté d’un code QR que les clients peuvent scanner pour établir une liste des articles qu'ils souhaitent essayer dans une cabine d'essayage ou envoyer directement un vendeur les chercher dans la bonne taille ou couleur pour ensuite les acheter.

Cela évite d'avoir à transporter un tas d'articles. Les clients peuvent en outre choisir des vêtements sur Amazon.com, les faire livrer au magasin pour les essayer, et retourner un article sur place s'il n'est pas à leur goût. Les cabines d’essayage ressemblent quant à elle à un véritable espace personnel ; elles sont équipées d’un écran tactile permettant aux clients de demander de nouveaux articles à essayer sans se déplacer. Les vendeurs peuvent préparer une cabine selon tout ce qui a été demandé par le client et les en notifier lorsque celle-ci est prête.

Une fois à la caisse, les clients peuvent utiliser leur compte Amazon pour payer la facture.

Un dispositif commercialisé par la suite ?

Il est possible que la technologie déployée par Amazon dans Amazon Style soit, par la suite, vendue à d’autres enseignes comme c’est actuellement le cas pour le dispositif Just Walk Out. Ce dernier équipe les magasins Amazon Go et est depuis mis en vente par le géant de l’e-commerce. D’ailleurs, des stades, des cinémas et même des aéroports souhaitent l’incorporer.

Si les clients sont satisfaits des magasins Amazon Style, et que la méthode employée à l’intérieur leur offre une expérience de shopping améliorée et optimisée, nul doute que d’autres enseignes chercheront à se procurer cette technologie ; reste à voir si Amazon voudra bel et bien la commercialiser.