Le voyage à Washington, ce mercredi, du Premier ministre japonais Fumio Kishida est très attendu. Cette visite d’état, certes centrée sur le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays, a également permis d’étoffer leur collaboration en matière de nouvelles technologies. De nombreuses annonces ont été réalisées en ce sens, en amont de la rencontre avec Joe Biden.

Microsoft prêt à investir 3 milliards de dollars de l’autre côté du Pacifique

Avant de rencontrer le président des États-Unis, Fumio Kishida s’est rendu à une table ronde où de nombreux dirigeants d’entreprises américaines spécialisées dans les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA) et l’informatique quantique étaient présents. Le Premier ministre a exhorté d’accroître leurs investissements au sein du pays du Soleil levant. « Nous saluons vivement les investissements américains au Japon pour nourrir la coopération entre les deux pays sur d’importantes technologies émergentes », a déclaré l’homme d’État japonais.

Cette demande n’est pas entrée dans l’oreille d’un sourd puisqu’un des mastodontes technologiques américains de la tech ne s’est pas fait prier pour mettre la main à la poche. Microsoft a annoncé le 9 avril au soir qu’il investirait 2,9 milliards de dollars d’ici les deux prochaines années afin de soutenir le Japon dans ses ambitions en matière d’IA. « Il s’agit de l’investissement le plus important de Microsoft au cours de ses 46 ans d’histoire au Japon », a déclaré Brad Smith, président de la firme de Redmond, dans un communiqué.

Cet argent devrait servir à améliorer les infrastructures de cloud de l’entreprise sur le sol nippon. En parallèle, le géant de la tech va former trois millions de salariés japonais à l’intelligence artificielle. Le groupe en profitera pour ouvrir un laboratoire à Tokyo. Baptisé Microsoft Research Asia, cette installation lui permettra de poursuivre ses travaux en matière de robotique, d’IA et de cybersécurité.

L’intelligence artificielle, le nerf de la collaboration technologique nippo-américaine

Outre Microsoft, Joe Biden et Fumio Kishida ont fait appel à Amazon et Nvidia pour financer un nouveau programme commun de recherche sur l’IA. Ce projet d’un coût de 50 millions de dollars réunira l’Université de Washington à Seattle et de l’Université Tsukuba, près de Tokyo. De la même manière, les deux pays réfléchissent à la mise en place d’un programme de recherche similaire reliant l’Université Carnergie-Mellon à l’Université Keiō. « Vos investissements permettront la croissance économique du Japon, ce qui constituera également un capital pour davantage d’investissements du Japon vers les États-Unis », a assuré le Premier ministre japonais.

Pour la première fois depuis neuf ans, un dirigeant japonais effectue une visite officielle sur le sol américain. Fumio Kishida s’entretiendra avec Joe Biden à Washington ce 10 avril, avant de se rendre le 12 avril en Caroline du Nord où il visitera les usines de batteries de Toyota et un site de fabrication de Honda, deux de ses constructeurs automobiles. Le Premier ministre japonais ne manquera pas d’évoquer les multiples investissements japonais effectués ces dernières années. En effet, le pays asiatique est celui qui mise le plus sur les États-Unis avec 775,2 milliards de dollars investis à la fin de l’année 2022.