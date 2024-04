Lundi 1er avril, l’Agence de la Maison impériale du Japon a publié sur Instagram des photos de famille. Une première qui vise à moderniser l’image de la plus ancienne dynastie régnante au monde, quelque peu poussiéreuse auprès des jeunes générations.

En l’espace de deux jours, une soixantaine de photos et cinq vidéos ont été publiées sur le réseau social. À la mi-journée du 3 avril, le compte regroupait déjà 611 000 abonnés. Il en avait 270 000 le lundi soir. Les interactions sont limitées, les commentaires sont bloqués et seul le bouton « j’aime » est activé. Le compte n’a aucun following et n’interagit pas avec les internautes.

À lire des témoignages d’étudiants, l’opération de communication ne semble fonctionner que partiellement. « Aiko-sama a presque le même âge que nous et vient d’obtenir son diplôme universitaire. Je suis donc très heureuse de pouvoir la suivre sur les réseaux », indique l’un d’eux. Un autre ajoute : « c’est bien de les savoir un peu plus proches de nous ». Toutefois, ils ont tous deux déclaré qu’ils ne suivraient pas le compte.

L’Agence a indiqué avoir choisi Instagram pour sa popularité auprès des jeunes. Une qualité également reconnue à TikTok. L’arrivée sur les réseaux de la famille impériale japonaise intervient quinze ans après celle de la famille royale britannique qui a rejoint Twitter en 2009.