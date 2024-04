Google veut améliorer la connexion entre les États-Unis et le Japon, au sens propre du terme. La société a dévoilé deux projets de câbles sous-marins dans le Pacifique, entre des territoires américains et l’archipel le 10 avril. Une date qui ne doit rien au hasard, puisque c’est celle de la ...

Google veut améliorer la connexion entre les États-Unis et le Japon, au sens propre du terme. La société a dévoilé deux projets de câbles sous-marins dans le Pacifique, entre des territoires américains et l’archipel le 10 avril. Une date qui ne doit rien au hasard, puisque c’est celle de la visite d’État du Premier ministre japonais Fumio Kishida à Washington.

Les incontournables câbles sous-marins

Proa, une pirogue traditionnelle des îles Mariannes et Taihei, terme japonais désignant la paix et l’océan Pacifique, sont les deux noms choisis par Google pour ses deux futurs câbles sous-marins. Le premier relira les îles de Guam, Mariannes du Nord, deux territoires américains, au Japon. Le second ira entre Hawaï et l’archipel. Des projets d’extensions de câbles existants sont aussi au programme.

Le projet représente un effort d’un milliard de dollars pour Google. Le géant américain ne sera pas seul, KDDI, un groupe japonais de télécommunication, Arteria Networks spécialisé dans la fibre optique et la holding philippine Citadel Pacific, actif, comme son nom l’indique, dans le Pacifique, sont de la partie.

Les câbles sous-marins sont une infrastructure indispensable du fonctionnement d’Internet, 99 % des données passent par cette voie. Ils sont un peu moins de 500 à quadriller la planète. Il n’est pas rare qu’ils soient dédoublés, en passant par des chemins divers, dans un souci de résilience.

Les accidents ou la possibilité du sabotage d’un câble doivent pouvoir être compensés par le basculement du trafic vers un chemin annexe. L’objectif est d’améliorer « la fiabilité et la résilience de la connectivité numérique entre les États-Unis, le Japon et plusieurs pays et territoires insulaires du Pacifique » confirme dans une note de blog Brian Quigley, vice-président infrastructure réseau mondial Google Cloud.

Traditionnellement un secteur dominé par les entreprises de télécommunications, Google, comme Meta, Microsoft ou Amazon s’y investissent de plus en plus. D’après une recension de Statista, basée sur les données de référence de TeleGeography, en mai 2023 Alphabet, la maison mère de Google, détenait exclusivement ou en co-propriété 22 câbles. Il est possible de citer Dunant, entre la France et les États-Unis.

Google rend service à Washington en servant ses intérêts

« Pour un géant numérique, posséder tout ou partie d’un câble sous-marin confère des avantages importants », explique la chercheuse indépendante Ophélie Coelho dans son ouvrage Géopolitique du numérique. Cela permet de réduire les coûts d’achat de la bande passante et de remonter la chaîne de valeur des données. Avec ses régions Cloud, Google stock, traite des données. Avec les câbles, l’entreprise s’occupe également du transport.

Google est aussi aligné sur la politique de Washington. Les États-Unis sont résolument tournés vers la région indo-pacifique dans le contexte de rivalité avec la Chine. Pour maintenir son influence sur les nombreux États insulaires de la région, les infrastructures de communication comme les câbles sous-marins jouent un rôle à ne pas négliger.

Dans les rares visites d’État organisées par l’administration Biden, toutes ont concerné cette région à l’exception de celle d’Emmanuel Macron en 2022. Dans le communiqué commun traditionnel à l’issue de la rencontre entre Joe Biden et Fumio Kishida les deux dirigeants n’ont pas manqué de féliciter « l’investissement d’un milliard de dollars de Google dans la connectivité numérique pour North Pacific Connect […] pour améliorer l’infrastructure de communication numérique entre les États-Unis, le Japon et les nations insulaires du Pacifique. »