« Je n’aurais pas dû dire ça », a immédiatement regretté Larry Ellison, le président d’Oracle, après avoir déclaré que Nashville « sera à terme notre siège mondial ». Ces propos ont été tenus à l’occasion de l’Oracle Health Summit organisée dans la capitale du Tennessee.

Si ce paradis de la country plaît à Larry Ellison, c’est justement pour dynamisme dans le domaine de la santé. 900 entreprises liées à ce secteur y sont implantées, notamment les plus gros propriétaires d’hôpitaux des États-Unis. Le cofondateur et directeur de la technologie en fait l’industrie « qui nous préoccupe le plus ».

Oracle, connu pour ses logiciels de bases de données, ses infrastructures cloud, a fait le pari de la santé en 2021. Pour près de 30 milliards de dollars, l’entreprise née en Californie en 1977 a mis la main sur Cerner, une société spécialisée dans les dossiers médicaux électroniques.

L’année du rachat, un projet de campus à 1,35 milliard de dollars a été lancé, le long de la rivière Cumberland. L’architecte britannique Norman Foster, derrière l’Apple Park de Cupertino ou le Viaduc de Millau, est à la manœuvre. Oracle a reçu 175 millions de dollars de la ville et 65 millions de l’État pour son projet.

Comme le présageait la gêne du milliardaire trop bavard, l’annonce a surpris. À l’image de Tesla d’Elon Musk, que Larry Ellison connaît bien, Oracle a déménagé récemment son siège, en 2020, à Austin au Texas. Également capitale de l’État, la ville a la cote auprès des déçus de la Silicon Valley, que ce soit d’un point de vue politique ou qualité de vie.

C’est l’un des arguments d’Ellison avec la santé, c’est « un endroit fabuleux où vivre ». D’après les chiffres réunis par Bloomberg, fin 2023 il y avait 4 200 employés à Austin et 700 à Nashville.