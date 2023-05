Le plan de TikTok pour empêcher son interdiction aux États-Unis est en marche. Oracle a commencé à examiner le code source de l’application chinoise, et est désormais la destination par ...

Le plan de TikTok pour empêcher son interdiction aux États-Unis est en marche. Oracle a commencé à examiner le code source de l’application chinoise, et est désormais la destination par défaut des données des utilisateurs américains, affirme l’entreprise.

Le dernier recours

Ces derniers mois, la situation de TikTok aux États-Unis a été plus que mouvementée. Dénonçant le lien entre la maison mère du réseau social, ByteDance, et le gouvernement chinois, Washington redoute que ce dernier accède aux données personnelles de ses citoyens et mène des campagnes d’espionnage et de propagande. TikTok nie toute connivence avec Pékin, mais les législateurs américains ne sont pas convaincus.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Proscrite sur les appareils gouvernementaux, la plateforme fait également l’objet d’un bannissement dans l’État du Montana. Malgré une longue audition de son PDG Shou Zi Chew devant le Congrès, TikTok est encore sous la menace d’une législation qui pourrait mener à son interdiction sur tout le territoire américain, où elle compte 150 millions d’utilisateurs.

Afin d’éviter le pire, TikTok a élaboré le projet Texas ; à hauteur d’1,5 milliard de dollars, il vise à offrir davantage de transparence aux autorités américaines, en permettant à une entreprise nationale comme Oracle d’examiner son code source et ses algorithmes, et en stockant les données des utilisateurs américains sur les serveurs d’Oracle, aux États-Unis donc.

« De nombreux éléments majeurs du projet Texas sont déjà opérationnels et nous continuerons à mettre en ligne d’autres parties de l’initiative dans les semaines et les mois à venir », commente l’entreprise. Le PDG de l’application affirme qu’Oracle a enfin commencé à examiner le code source de TikTok.

TikTok encore sous la menace

La firme américaine sera également chargée de contrôler les passerelles par lesquelles les données entrent et sortent de l’environnement sécurisé mis en place sur ses serveurs pour héberger ces données, précise Bloomberg.

« TikTok et Oracle continuent de travailler à la recherche d’une solution avec le gouvernement américain. Nos équipes ont travaillé ensemble sur tous les logiciels TikTok qu’Oracle inspectera et contrôlera en permanence, tout en veillant à ce que les utilisateurs américains bénéficient d’une expérience ininterrompue », assure TikTok. L’entreprise affirme également que les données des Américains sont désormais stockées sur les serveurs d’Oracle.

Pour l’heure, il est difficile de savoir si le projet Texas finira par convaincre les législateurs américains, mais force est de constater que l’interdiction de l’application serait particulièrement difficile à faire accepter. Dans le Montana, un groupe de créateurs a décidé d’intenter une action en justice pour empêcher que la plateforme ne soit bloquée ; compte tenu du nombre de créateurs générant d’importants revenus via TikTok outre-Atlantique, il est probable que beaucoup s’opposeraient fermement à une telle décision de la part de leurs dirigeants.

En parallèle, TikTok travaille également sur un plan pour stocker les données des Européens localement, plus particulièrement en Irlande et en Norvège. Il s’agit du projet Clover.