L'entreprise américaine Uber a annoncé le 13 février qu'elle s'associait avec Oracle et Google pour migrer l'ensemble de ses services dans le cloud. Alors que le groupe utilisait ses propres centres de données sur site, le leader des VTC a décidé de se rabattre sur une infrastructure cloud. La solution est perçue comme bien plus sûr, et offrant de nouvelles possibilités pour répondre à des besoins informatiques grandissants.

Un partenariat avec Oracle pour déplacer les charges de travail les plus critiques dans le cloud

Uber prévoit de déplacer son système d'information ainsi que l'ensemble de ses services vers le cloud d'Oracle et de Google. Deux accords d'une durée de sept ans ont été signés par l'entreprise afin d'enclencher sa transformation numérique. Durant ce laps de temps, Uber devrait basculer totalement vers le cloud, accompagné par ces deux acteurs majeurs du cloud computing.

« Nous avions besoin d’un fournisseur de Cloud qui puisse nous aider à optimiser notre innovation tout en réduisant nos coûts globaux d’infrastructure », affirme Data Khostowshah, directeur général de l'entreprise dans un communiqué. « Oracle offre une combinaison idéale de prix, de performances, de flexibilité et de sécurité pour nous aider à offrir un service client fantastique, à concevoir de nouveaux produits et à augmenter notre rentabilité », ajoute-t-il.

Uber va migrer certaines de ses charges de travail, considéré comme les plus critiques, vers Oracle Cloud Infrastructure (OCI). « Uber fait évoluer sa plateforme sur le principe du "ce que vous voulez, où vous voulez". Le groupe avait besoin pour cela d'un partenaire cloud qui partage avec lui ce focus constant sur l’innovation » explique Safra Catz, PDG d'Oracle. En parallèle, Oracle va devenir un client d'Uber for Business ce qui permettra à ses salariés de bénéficier des services de covoiturage du spécialiste des VTC.

Uber s'appuiera sur les outils de Google pour franchir un palier supplémentaire

Pour ce qui est de Google, Uber l'a retenu pour ses compétences en intelligence artificielle et en analyse de données, en plus de son infrastructure elle-même. Thomas Kurian, PDG de Google Cloud, a mis en lumière le plan concocté par son partenaire, « Une fois qu'ils déplaceront leurs applications et données vers le cloud, ils pourront utiliser notre capacité de plateforme avec notre analyse de données BigQuery et l'apprentissage automatique pour créer à la fois de meilleures informations et de nouvelles expériences de service pour les clients ».

Uber s'appuyait déjà sur la plateforme publicitaire Ads ainsi que sur le service de cartographie Google Maps Platform. Avec la migration vers le cloud, l'entreprise pourra généraliser l'utilisation partout dans le monde. Pour la société, l'ensemble de ces outils et de ces services ont pour but d'améliorer l'expérience client. Selon elle, cela permettra de réduire les coûts des trajets tout en générant plus de revenus. À noter que l'entreprise continue de croître ces derniers mois et affiche des résultats solides, mais n'est toujours pas rentable.