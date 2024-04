À son tour, Uber Eats intègre un format de vidéos courtes au sein de son application. Une fonctionnalité qui va permettre aux restaurateurs d’attirer de nouveaux clients, tout en offrant une nouvelle option de recherche aux utilisateurs.

Un flux qui ne propose que les restaurant proches de l’utilisateur

L’outil est pour l’heure en test à New York, San Francisco et Toronto, a annoncé Awaneesh Verma, directeur produit, à TechCrunch. Les premiers essais étant concluants, un déploiement global est d’ores et déjà dans les petits papiers de l’entreprise.

« Les premières données montrent que les gens sont beaucoup plus confiants lorsqu’il s’agit d’essayer de nouveaux plats et des choses qu’ils n’auraient pas essayées autrement », assure le dirigeant.

Les vidéos sont visibles dans des carrousels parsemés au sein de l’application, notamment sur l’écran d’accueil. Elles mettent uniquement en scène de restaurants proches de l’utilisateur, afin de l’aiguiller dans son choix. En cliquant sur la première vidéo, il est ensuite possible de faire défiler le contenu verticalement en scrollant, de la même manière que sur TikTok.

Selon Awaneesh Verma, le flux est conçu pour reproduire l’expérience d’une visite dans un restaurant, en mettant par exemple en avant la manière dont les plats sont préparés. Il précise que les vidéos ne peuvent pas être considérées comme des publicités, car les restaurateurs n’ont rien à débourser pour leur mise en avant.

Uber Eats optimise ses outils dédiés aux restaurateurs

Cette annonce témoigne de l’immense influence de TikTok sur le secteur des réseaux sociaux et applications d’achat. Snapchat, Instagram, Netflix, YouTube… Les plateformes sont nombreuses à avoir déployé un clone de l’application chinoise. Plus récemment, ce sont LinkedIn, puis Facebook, qui ont également sauté le pas. Uber Eats est convaincu que cette fonctionnalité sera prisée par ses utilisateurs, qui se tournent déjà vers les réseaux sociaux pour découvrir de nouveaux établissements.

La plateforme compte désormais plus d’1 million de restaurateurs répartis dans 11 000 villes et 6 continents. L’entreprise remanie donc son logiciel Uber Eats Manager, qui leur permet de gérer les performances de leur établissement et de répondre aux commentaires.

Il est désormais en mesure de faire des recommandations pour améliorer l’attractivité du restaurant, en organisant une promotion ou en ajoutant des photos dans les menus. Une application dédiée, proposant des fonctionnalités plus poussées, est prévue pour l’été.

En 2023, Uber Eats a généré 12,1 milliards de dollars de revenus, soit une hausse de 11 % en glissement annuel.