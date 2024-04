Depuis ce mercredi 3 avril, les habitants de Phoenix et des communes avoisinantes peuvent se faire livrer leur Uber Eats par une voiture autonome Waymo, une filiale d’Alphabet, la maison mère de Google. Les clients choisiront eux-mêmes s’ils préfèrent un coursier ou un véhicule autonome. S’ils font le choix de Waymo, ils ne seront pas facturés des frais de pourboires, mais ils devront sortir dans la rue récupérer leurs sacs directement dans la voiture.

Pour Uber Eats, cela représente le septième site où il est possible de se faire livrer par des véhicules autonomes. Phoenix change la donne en étant la première agglomération à être couverte en partenariat avec Waymo. Les livraisons seront réalisées à bord de la Jaguar I-Pace. Sur ses autres projets, Uber travaille avec Cartken, Motional, Nuro et Serve Robotics.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Alors que les relations entre les deux entreprises n’avaient pas commencé du bon pied, avec une procédure judiciaire pour vol de propriété industrielle, elles avaient finalement trouvé un accord à l’amiable. Depuis, les projets communs se sont multipliés.

Uber et Waymo travaillent également sur le transport de personnes. Les premiers trajets avec des voitures autonomes ont été lancés par les deux entreprises en octobre dernier, à Phoenix. Par ailleurs, Uber Freight et Waymo Via ont signé un accord pour introduire des camions équipés de technologie de conduite autonome.