Uber Eats annonce un partenariat avec Cartken et Mitsubishi visant à déployer des robots livreurs dans les rues de la capitale japonaise. Une première en dehors des États-Unis pour le géant américain.

Premier marché international pour la livraison autonome d’Uber Eats

Ce sont les robots Model C de Cartken qui se chargeront de livrer de la nourriture aux Tokyoïtes. La start-up, déjà partenaire d’Uber dans deux villes américaines, a été fondée en 2019. Utilisant l’intelligence artificielle pour naviguer dans son environnement, le robot se déplace à une vitesse similaire à celle d’un adulte en marche. Il est équipé d’une petite caisse de chargement conçue pour maintenir les aliments à une température appropriée pendant le transport. Pour l’heure, son déploiement ne se fera que dans certaines zones de la métropole.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

« Cette collaboration représente un bond en avant dans la redéfinition de l’avenir de la livraison de nourriture, la rendant plus accessible et plus durable pour les consommateurs japonais », commente Anjali Jindal Naik, cofondatrice et directrice de l’exploitation de Cartken. L’interface de téléopération de la start-up, qui permet de surveiller et de guider le robot à distance, sera exploitée par les employés de Mitsubishi Electric. Formés au système, ils pourront intervenir en cas de besoin.

Le Japon devient le premier marché international à proposer la livraison autonome sur la plateforme Uber Eats. Le Pays du Soleil Levant est loin d’être étranger à l’adoption des robots dans les services d’hôtellerie et de restauration. De nombreuses chaînes populaires à travers l’archipel utilisent déjà des serveurs robotisés.

Répondre aux problématiques qui secouent le Japon

Selon Shoji Tanaka, cadre chez Mitsubishi Electric, ce type de service « est considéré comme une contre-mesure efficace à la crise logistique qui s’aggravera à l’avenir » au Japon. Le pays est confronté, depuis plusieurs années, au vieillissement de sa population et à la diminution de sa main-d’œuvre, mettant son infrastructure logistique à rude épreuve.

« Nous espérons que cette nouvelle initiative servira de catalyseur à la diffusion des services de livraison robotisés au Japon. À l’avenir, nous travaillerons avec des bâtiments et des infrastructures d’usine, ce qui est l’un de nos points forts, de sorte que des robots autonomes pourront effectuer des livraisons à l’intérieur de diverses installations », a-t-il continué. Pour Shintaro Nakagawa, PDG d’Uber Eats Japon, il s’agit d’« augmenter les options de méthodes de livraison » pour en partie répondre à ces nouveaux défis.

Uber Eats s’est déjà associé à plusieurs entreprises pour assurer des services de livraison autonome aux États-Unis. La société mène deux programmes pilotes avec des robots livreurs aux côtés de Serve Robotics et Motional, et a également établi un partenariat avec Nuro autour d’un projet similaire.