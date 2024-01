Après avoir fini l’année 2023 en beauté en dépassant Tesla sur la vente de véhicules électriques, BYD revient avec une grande annonce. Le constructeur automobile chinois s’est offert un cargo pouvant transporter jusqu’à 7 000 voitures, rapporte Bloomberg d’après un post WeChat du 10 janvier.

Le cargo navigue déjà. Après avoir fait escale dans les ports chinois de Yantai et Shenzhen pour récupérer de la marchandise, il se dirige actuellement vers l’Europe. Il sera d’ailleurs entièrement dédié aux exportations européennes.

Une manière d’affirmer la volonté de l’entreprise déjà leader en Chine de conquérir les marchés internationaux, particulièrement en Europe, où le tout électrique doit arriver d’ici 2035 pour le neuf. BYD a d’ailleurs déjà annoncé en décembre la construction d’une usine de voiture électrique en Hongrie, où l’entreprise a déjà un site de production de bus.

Le constructeur naval China International Marine Containers (CIMC) a conçu le cargo de BYD, dont la gestion a été déléguée à Zodiac Maritime, une entreprise rattachée au groupe monégasque Ofer Global. Le navire utilise comme carburant du gaz naturel liquéfié. CIMC soutient ainsi réduire les émissions de CO2 liées aux déplacements.

L’annonce intervient alors que des inspecteurs européens sont en Chine pour visiter les usines des constructeurs automobiles BYD, Geely et SAIC qui produit la marque MG. Un déplacement s’inscrivant dans le cadre d’une enquête de la Commission européenne sur le taux des droits douanes accordés aux constructeurs de véhicules électriques chinois. Ce taux pourrait être augmenté afin de protéger les fabricants européens. Les sites des constructeurs non chinois comme Renault, Tesla et BMW ne sont ainsi pas inspectées. L’enquête a été lancée en octobre 2023 et doit durer 13 mois.

Par ailleurs, BYD a présenté le prochain modèle de sa marque haute de gamme Yangwang, lancée il y a à peine un an, la berline U7. Celle-ci doit concurrencer la Mercedes EQS et la Tesla Model S. Yangwang a commencé à livrer ses premières voitures en novembre 2023. Au mois de décembre, 1 593 véhicules ont été expédiés.