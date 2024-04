Le géant de la livraison de produits alimentaires, Flink, a bouclé une levée de fonds de 100 millions d’euros. De quoi lui permettre de survivre dans un marché en difficulté. Dans le même temps, la plateforme serait toujours en pourparlers avec plusieurs concurrents afin d’envisager une fusion.

Une fusion de Flink serait le signe d’une consolidation du marché

Près d’un tiers du financement aurait déjà été versé selon Bloomberg, à l’origine de l’information. Les participants à ce nouveau tour de table ont déjà investi dans l’entreprise par le passé, à l’instar de Rewe, Northzone et Cherry Ventures. D’autres n’y ont en revanche pas participé, comme l’américain DoorDash.

Aucun des acteurs concernés ne s’est exprimé sur cette levée, à l’exception de l’allemande Rewe, qui a expliqué être ouverte à une fusion de Flink avec un concurrent. Des discussions seraient en cours avec son rival turc, Getir, de même qu’avec le néerlandais Just Eat Takeway.

Le directeur général de ce dernier, Jitse Groen, déclaré lors d’un appel téléphonique mercredi avec des journalistes que « malheureusement pour nous, Européens, les valorisations sont bien inférieures à ce qu’elles sont actuellement aux États-Unis, ce qui entraînera évidemment une consolidation à l’échelle mondiale ».

Durant la pandémie, portées par les confinements successifs, les start-up du secteur se sont développées très fortement, avec une croissance soutenue. Un épisode qui n’a eu qu’un temps.

Des difficultés post-pandémie persistantes

La fin de la crise sanitaire a entraîné un fort ralentissement du marché. En plus des faibles marges et d’une concurrence accrue, ces entreprises se sont retrouvées face à une explosion des taux d’intérêt et par conséquent, une baisse des financements.

À cela s’ajoute l’inflation, phénomène ayant entraîné une augmentation des prix et une baisse de la demande des consommateurs. Dans certains pays et certaines villes, la réglementation s’est également durcie, impactant négativement plusieurs jeunes pousses, dont Flink.

C’est notamment le cas dans l’Hexagone, où depuis 2022, le gouvernement et surtout la mairie de Paris se sont lancés dans une chasse aux dark stores. À la suite de plusieurs décisions, Flink a choisi de quitter la France et a été placé en redressement judiciaire. Getir a alors été l’une des candidates en lice pour reprendre le groupe allemand. Mais cette dernière a elle aussi été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris en mai 2023.

Devant les difficultés économiques et réglementaires qui s’accumulent, ce marché semble donc arriver à un moment de consolidation, à travers des fusions-acquisitions de grande ampleur. Rachetée par Gorillas puis Getir, la start-up tricolore et pionnière Frichti a par exemple été sauvée par sa compatriote La Belle Vie.