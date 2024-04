Le contrat entre Deliveroo et Picard sur la livraison de produits surgelés est arrivé à son terme le 31 mars. Pour l’entreprise de livraison britannique, cela est synonyme de la perte d’un marché. L’enseigne française de produits surgelés a choisi de se tourner vers l’américain Uber.

A partir de fin avril, certains utilisateurs d’Uber pourront commander « les plats cuisinés Formules Express, les fameux moelleux au chocolat ou encore la poêlée familiale de gnocchis » parmi une sélection de 400 articles. Dans un premier temps, seuls les magasins d’Île de France et de certaines grandes agglomérations seront concernés. Au total, plus de 340 magasins sont concernés. D’ici juin, la couverture géographique sera étendue à plus de 620 magasins, sur plus de 1 150 magasins, « pour couvrir un maximum de Français présents dans les 360 agglomérations où Uber Eats est présente », précise le communiqué d’annonce.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Pour les clients, tout se déroulera comme à l’accoutumée. Ils commanderont sur l’application, moyennant les frais de livraisons qui s’élèvent généralement à 3,50 €, et seront livrés sous une trentaine de minutes. Toutefois, ils devront anticiper les horaires d’ouverture des magasins, généralement entre 9 h et 20 h 30. Picard reste un supermarché spécialisé dans les surgelés et non un restaurant.

Du côté des entreprises, « un protocole exclusif à Picard » a été établi. L’objectif est notamment de réduire au maximum le temps de livraison qui devrait être de dix minutes une fois les produits sortis du magasin. « Afin de garantir impérativement le respect de la chaîne du froid, les produits sont préparés en magasin dans un sac isotherme et ensuite transportés en plus dans la glacière des livreurs », soulignent les deux entreprises.

Selon les informations de Capital, Picard a opéré ce changement afin de bénéficier d’une implantation plus large qui correspond davantage à la localisation de ses magasins. Issue de la société les Glacières de Fontainebleau, créée en 1906, l’enseigne fête les 50 ans de son premier magasin de produits surgelés cette année affiche un chiffre d’affaires annuel de 1,8 milliard d’euros. Un beau marché pour Uber qui continue de diversifier son offre.

« Nous sommes ravis de nous associer en exclusivité à Picard et pouvoir ainsi proposer la majorité des références qui font l’unanimité auprès des clients de l’application Uber Eats. Pouvoir continuer à densifier et diversifier le type de produits du quotidien que nous proposons via l’application avec plus de 4 500 commerces de proximité, supermarchés et épiceries permet de continuer à faciliter l’accès à la livraison de courses et répondre aux appétences de nos clients », se félicite Marine Lahoud, general manager grocery et retail de Uber Eats France.