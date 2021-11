Dans un communiqué de presse publié le 15 novembre, Picard et Deliveroo ont officialisé leur partenariat. Les deux enseignes annoncent que les clients Picard peuvent déjà retrouver plus de 200 références de produits, dans une centaine de villes en France. Après une série de tests en Île-de-France pour respecter rigoureusement la chaîne du froid, les deux enseignes ont décidé d'étendre leur partenariat à de nouvelles villes.

Avec ce nouveau service de livraison, Picard veut répondre aux nouveaux usages de consommation

Deliveroo et Picard ont trouvé un accord. Un partenariat gagnant-gagnant, qui permet à Deliveroo d'officialiser son troisième partenariat avec une grande enseigne française. La startup de livraison travaille déjà avec Carrefour et Casino. Après une série de tests avec 17 magasins en Île-de-France, Deliveroo et Picard ont souhaité aller plus loin. Ils estiment être en mesure « d'assurer que les produits Picard parviennent chez le client à la bonne température de surgélation ». Le délai moyen de livraison sera inférieur à 10 minutes pour parvenir à cet objectif.

Pour Emmanuelle Bach Donnard, Directrice Marque, Digital et Expérience client Picard : « le développement national de ce service de livraison express s'inscrit pleinement dans la stratégie omnicanale de Picard, accélérée depuis 1 an avec l'ouverture de nombreux parcours et désormais ouverte à notre écosystème. Nous sommes ainsi très fiers de pouvoir rendre nos produits de plus en plus accessibles aux Français, tout en répondant aux nouveaux usages de consommation ».

Un partenariat exclusif qui permet à Deliveroo de se positionner comme un acteur majeur sur le marché français. Avant le lancement, des formations dédiées, conjointes, entre les équipes de Deliveroo et celles de Picard, ont été menées sur le terrain pour l'intégralité des magasins. Depuis plusieurs années, Picard cherchait un moyen de toucher plus de clients partout en France. Cette collaboration avec Deliveroo est une excellente initiative, qui devrait permettre à l'enseigne française de répondre aux nouveaux usages de consommation.

Deliveroo renforce sur présence en France

Pour le service de livraison, c'est un partenariat stratégique, qui doit lui permettre d'appuyer le lancement de son propre service de livraison rapide d'épicerie en France, baptisé Hop. Comme le précise la marque dans son communiqué de presse : « la livraison de course d'appoint, (on-demand grocery ou on-demand convenience), est un segment en forte croissance de l'offre de Deliveroo, accompagnant les évolutions des habitudes de consommation ». Récemment, la société a également ouvert des cuisines partagées en banlieue parisienne. Preuve que la France représente un marché très intéressant pour Deliveroo.

Melvina Sarfati El Grably, directrice générale de Deliveroo France, s'est exprimée sur ce nouveau partenariat : « nous sommes très heureux de pouvoir proposer à nos clients les produits de l'enseigne préférée des Français, très honorés de la confiance que nous témoigne Picard, et fiers du travail intense produit conjointement par nos équipes en amont de ce lancement. Il nous a permis notamment de valider un protocole de livraison respectant intégralement la chaîne du froid ».