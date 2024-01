Pour la première fois, BYD a dépassé son rival américain Tesla. Le constructeur automobile chinois a vendu plus de véhicules électriques au cours du quatrième trimestre 2023. Même si Tesla a réussi à repartir de l’avant après un troisième trimestre 2023 en deçà des attentes, cela ne lui a pas ...

Pour la première fois, BYD a dépassé son rival américain Tesla. Le constructeur automobile chinois a vendu plus de véhicules électriques au cours du quatrième trimestre 2023. Même si Tesla a réussi à repartir de l’avant après un troisième trimestre 2023 en deçà des attentes, cela ne lui a pas permis de rester à hauteur de BYD.

À ce rythme, BYD est bien parti pour rester leader devant Tesla

En tout, BYD a vendu 526 409 voitures électriques entre octobre et décembre 2023, devenant par conséquent le vendeur numéro 1 du secteur. L’entreprise a pu compter sur une large panoplie de véhicules d’entrée de gamme qui trouvent preneur en Chine. De son côté, Tesla a livré 484 507 véhicules électriques au cours des trois derniers mois. Un résultat supérieur aux attentes, permettant surtout à la société de retrouver une croissance après une chute des ventes cet été.

Les Model Y et Model 3 ont représenté 95 % des livraisons du dernier trimestre. Tesla a également baissé ses prix tout au long du dernier trimestre 2023 sur les marchés du monde entier. Une stratégie que le groupe a mise en place pour faire face à « une période d’incertitude économique, de taux d’intérêt plus élevés et de changement de sentiment des consommateurs », expliquait le directeur financier de l’entreprise, Vaibhav Taneja.

Sur l’année 2023, Tesla a tout de même réussi à dépasser son objectif de vente avec plus d’1,8 millions de véhicules écoulés, faisant de lui, le leader sur cette période puisque BYD n’en a vendu que 1,58 million. Le constructeur chinois n’avait pas très bien commencé l’année en ne livrant que 264 600 voitures électriques. Progressivement, BYD a remonté la pente, réussissant en neuf mois à doubler son chiffre de ventes. Au troisième trimestre 2023, la société était même au coude à coude sur les ventes avec Tesla.

Par ailleurs, les chiffres réalisés par BYD sont significatifs, car le constructeur n’a pas accès au marché américain. Il ne veut pas se confronter aux droits de douane de 27,5 % en vigueur outre-Atlantique, laissant Tesla couler des jours heureux. En Europe, où BYD est bien présent, cette taxe ne s’élève qu’à 10 %. Mais elle pourrait bien augmenter.

Ursula von der Leyen, président de la Commission européenne, considère que les marchés mondiaux sont inondés de véhicules électriques chinois bon marché dont le prix est maintenu « artificiellement bas par des subventions publiques massives ». En septembre, l’Union européenne a ouvert une enquête afin d’y voir plus clair. L’annonce de l’enquête n’a pas entravé les exportations de voitures électriques chinoises vers le Vieux Contient, du moins pour l’instant.