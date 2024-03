Qualcomm a annoncé l’abandon de l’acquisition de la société israélienne Autotalks, spécialisée dans les semi-conducteurs automobiles. Une décision saluée par la Federal Trade Commission, autorité antitrust américaine. Un risque pour l’innovation et la concurrence, selon les régulateurs « Qualcomm a mis fin à la transaction d’acquisition d’Autotalks en raison de ...

Qualcomm a annoncé l’abandon de l’acquisition de la société israélienne Autotalks, spécialisée dans les semi-conducteurs automobiles. Une décision saluée par la Federal Trade Commission, autorité antitrust américaine.

Un risque pour l’innovation et la concurrence, selon les régulateurs

« Qualcomm a mis fin à la transaction d’acquisition d’Autotalks en raison de l’absence d’autorisations réglementaires dans les délais impartis », indique la société dans un communiqué. Le rachat, annoncé en mai 2023 pour une somme comprise entre 350 millions et 400 millions de dollars, devait permettre à Qualcomm d’étoffer sa gamme de composants électroniques dédiée aux véhicules connectés et autonomes, les Snapdragon Digital Chassis.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Fondée en 2009, Autotalks développe des semi-conducteurs V2X (vehicle-to-everything). Cette technologie, essentielle dans les systèmes de conduite intelligente ou autonome, permet aux véhicules de communiquer avec d’autres voitures, les infrastructures routières, les piétons ou encore les réseaux.

« Nous pensons qu’à mesure que le marché automobile arrive à maturité, une architecture de sécurité V2X autonome sera nécessaire pour améliorer la sécurité des usagers de la route, ainsi que les systèmes de transport intelligents », expliquait Nakul Duggal senior vice-président et directeur général de la division automobile chez Qualcomm, lors de l’annonce du rachat.

Les régulateurs européens, américains et israéliens se sont intéressés à l’opération, estimant qu’elle présentait un risque pour l’innovation et la concurrence dans le secteur des semi-conducteurs V2X. Des éléments qui seront « préservés » par la décision de Qualcomm de ne pas mener à bien son rachat, estime la FTC.

« C’est une victoire pour les acheteurs de voitures qui recherchent des véhicules de qualité, abordables et dotés de capacités de communication V2X qui promettent de rendre la conduite plus facile et plus sûre », a réagi Henry Liu, directeur du bureau de la concurrence de la FTC, dans un communiqué.

Qualcomm mise encore sur l’automobile

« L’automobile est un secteur vertical très important pour Qualcomm et nous restons pleinement engagés envers notre feuille de route, nos clients et nos partenaires », promet le fabricant de puces.

Qualcomm multiplie ses efforts dans ce domaine depuis plusieurs années. En 2021, la société a racheté Veoneer, une entreprise spécialisée dans les technologies pour les véhicules autonomes, à l’instar des capteurs et systèmes d’aide à la conduite (ADAS), pour la somme de 4,6 milliards de dollars.

Elle s’efforce en outre d’étendre son portfolio de partenariats dans l’industrie, auprès de grands noms comme BMW, Volkswagen, Renault ou encore Continental.