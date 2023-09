Gérer de grandes quantités de données n’est pas une mince affaire même pour un géant comme BMW. Le développement d’un système d’aide à la conduite semi-autonome demande une grande infrastructure ...

Gérer de grandes quantités de données n’est pas une mince affaire même pour un géant comme BMW. Le développement d’un système d’aide à la conduite semi-autonome demande une grande infrastructure pour pouvoir traiter l’ensemble des informations. Afin de résoudre ce problème, le constructeur automobile historique a annoncé, le 5 septembre, étendre son partenariat avec Amazon Web Services (AWS).

BMW rattrape son retard sur Tesla

En octobre 2022, BMW est devenu le premier constructeur à utiliser la plateforme dématérialisée d’AWS pour collecter les données des véhicules. Le constructeur automobile déclarait traiter des informations de plus de 20 millions de véhicules. Ce nombre devrait grimper à l’avenir avec la nouvelle gamme électrique de la marque : Neue Klasse. Cette dernière, prévue pour 2025, intégrera le système d’aide à la conduite semi-autonome, ADAS, hébergé par AWS.

Dans un communiqué, le Dr Nicolai Martin, vice-président senior de l’expérience de conduite chez BMW Group, se réjouit de ce partenariat « Au cours de la prochaine décennie, les habitudes et les attentes des consommateurs entraîneront davantage de changements. (…) En collaborant avec AWS, le groupe construit sa nouvelle plateforme de conduite automatisée sur l’infrastructure évolutive, sécurisée et fiable de notre partenaire ».

Actuellement, ADAS « soutient les conducteurs avec des systèmes d’alerte précoce et des capacités qui rendent la conduite plus sûre et plus confortable », affirme BMW. D’ici 2025, la plateforme permettra de changer de voie, de se garer. Des fonctionnalités qui sont disponibles depuis plusieurs années avec l’Autopilot de Tesla.

Toutes les actions qu’effectue ADAS créent de grandes quantités de données à traiter. Le logiciel s’appuie sur l’ensemble du matériel disponible dans la voiture pour fonctionner : caméra, semi-conducteur, contrôleur de température, détecteur de mouvement… BMW stockera ces données via AWS. En plus d’enregistrer les données, le cloud permettra au constructeur de mettre à jour ADAS plus rapidement et de former de nouveaux modèles d’IA.

Dans son communiqué, BMW annonce également un partenariat avec Qualcomm. Le constructeur allemand utilisera la plateforme Snapdragon Ride de l’entreprise américaine pour aider à alimenter son logiciel. Cette infrastructure permettra à la Neue Klasse de disposer d’une perception à 360 degrés du véhicule, afin d’anticiper tous les dangers. « Nous sommes fiers de poursuivre notre coopération stratégique de longue date avec BMW pour co-développer une IA plus sûre et plus sécurisée. », a déclaré Nakul Duggal, vice-président et directeur général de l’automobile et du cloud computing chez Qualcomm.