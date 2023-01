À l'occasion du CES 2023 qui se tient actuellement à Las Vegas, BMW a présenté plusieurs prototypes et nouvelles technologies, qui pré-figurent de sa vision du futur de l'automobile et de la mobilité. Le groupe allemand a notamment dévoilé une partie des nouvelles technologies qui équiperont ses véhicules d'ici 2025.

BMW dévoile un pare-brise équipé d'une technologie de réalité augmentée

D'ici trois ans, les véhicules électriques sont censés être révolutionnaires plutôt qu'évolutifs. BMW a notamment dévoilé un pare-brise doté d'une technologie de réalité augmentée. Concrètement, le pare-brise se transforme en un gigantesque écran pour le conducteur. Cette fonctionnalité sera notamment disponible sur les véhicules électriques de la Neue Klasse qui entreront en production en 2025. Le concept s'appelle BMW i Vision Dee. Le « Dee » signifie « expérience émotionnelle numérique ».

Une nouvelle manière de concevoir l'interface entre l'homme et la machine à bord d'un véhicule. Le constructeur précise qu'il y aura « un curseur de réalité mixte » qui permettra aux conducteurs de décider de la quantité de contenu qu'ils veulent que la voiture leur montre : des informations de base sur la conduite aux mondes virtuels projetés sur les fenêtres. Évidemment, ce mode est uniquement destiné à être utilisé avec une technologie de conduite autonome.

Oliver Zipse, président de BMW, précise qu'avec le « BMW i Vision Dee, nous montrons ce qui est possible lorsque le matériel et le logiciel fusionnent. De cette façon, nous sommes en mesure d'exploiter tout le potentiel de la numérisation pour transformer la voiture en un compagnon intelligent ». La fusion de l'expérience virtuelle avec le véritable plaisir de conduire. Cette vision est l'occasion pour BMW de se projeter dans l'avenir et de souligner l'importance de l'intégration des nouvelles technologies. BMW appliquera aussi ce qu'on pourrait appeler un « design réducteur » : les commandes sont cachées lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

La mise en place de ces nouvelles technologies semble être plutôt intelligente. Imaginez, vous êtes coincé dans les bouchons, et vous pouvez transformer votre voiture en un véritable écran de cinéma. Pratique, non ? L'idée est aussi de pouvoir adapter le bon niveau d'informations sur le pare-brise. Le mode le plus basique permet d'affiche de simples informations de conduite : vitesse, directions, etc. Plus on pousse le curseur, plus on arrive sur des données de type info-divertissement, communications, réalité augmentée, et enfin, ce monde entièrement virtuel qui masque le monde réel.