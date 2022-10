Jeudi 13 octobre 2022, Amazon et BMW ont signé un partenariat de grande envergure. Il s'agit du développement d'un logiciel cloud inclus dans le système des voitures connectées. Cette initiative fera de BMW le premier constructeur à intégrer un cloud de nouvelle génération dans ses véhicules.

BMW et Amazon, la collaboration de deux titans

Le succès de BMW est basé sur une vision à long terme. Le réseau de BMW est de notoriété mondiale. Le groupe est représenté dans 15 pays différents répartis en 31 sites de construction, avec un chiffre d’affaires de plus de 104,2 milliards d’euros en 2019.

De son côté, Amazon Web Services (AWS) se définit comme la plateforme cloud la plus utilisée dans le monde. Amazon a beau être connu pour son site internet de commerce en ligne, Amazon Web Services rapporte plus de la moitié des profits du groupe depuis 2014.

La collaboration entre BMW et Amazon a donc une envergure notable, principalement pour le marché de l’automobile.

Un système d’exploitation de données simple et efficace

BMW sera le premier constructeur bénéficiant du logiciel développé par AWS. Ce logiciel servira de base pour la plateforme de données du groupe automobile. Grâce à cette plateforme, le traitement de données dans les voitures connectées prendra une autre ampleur. Cela facilitera aussi bien le développement de fonctionnalités relatives à la vente et la gestion du cycle d'entretien du véhicule, que les services après-vente et l’expérience de conduite du conducteur. La compagnie automobile peut assurer un suivi de qualité de sa production pour proposer des améliorations basées sur les données de ses clients.

Nikolai Krämer, vice-président de BMW, affirme que la firme compte actuellement 20 millions de voitures intelligentes. L’interconnexion de ces véhicules avec le cloud ainsi que la quantité énorme de données échangées sont à la base des fonctionnalités de détection de danger sur la route et d’assistance au conducteur. Il s'agit là d'un pas de plus en avant en termes d’intelligence artificielle et de technologie.

Cette collaboration entre BMW et Amazon n’est pas une surprise. En 2019, lorsque BMW annonçait son premier assistant virtuel pour ses voitures intelligentes, il s’avérait qu’il s’agissait d’Alexa, l’assistant virtuel d’Amazon. Le lancement semble prometteur, mais les véhicules équipés du logiciel vont devoir faire leurs preuves auprès de la clientèle.