L’attente touche à son terme pour Christophe Fouquet. Ce 24 avril, l’assemblée générale des actionnaires d’ASML devrait approuver sa nomination à la tête de l’entreprise. Un aboutissement pour ce Français arrivé au sein de l’entreprise il y a seize ans. Malgré la position incontournable d’ASML sur la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs, il devra composer avec les tensions entre Occident et Chine, qui impactent directement les activités de l’entreprise.

Dans les arcanes d’ASML, tout le monde connaît Christophe Fouquet. « Il fait partie des meubles », selon son prédécesseur Peter Wennink. Le parcours du français a démarré à Grenoble, lors de ses études de physique à l’Institut polytechnique de la ville.

Par la suite, il travaille dans plusieurs sociétés de l’industrie, à l’instar de KLA Tencor et Applied Materials. Il rejoint ASML dès 2008, où il plonge dans le marketing et la gestion de produits. ASML apparaît aujourd’hui comme l’une des entreprises technologiques les plus importantes au monde, au même titre qu’un Nvidia. La société néerlandaise conçoit des machines de lithographie par rayonnement ultraviolet extrême, à la pointe de la technologie.

Christophe Fouquet a dirigé le programme EUV, la machine la plus avancée au monde, dont ASML détient le monopole. Ce sont ces machines parfois à plusieurs centaines de millions d’euros pièces qui font le succès de l’entreprise.

Ces appareils sont essentiels pour fabriquer les puces les plus avancées, qui servent notamment pour l’intelligence artificielle et les smartphones. En 2022, Christophe Fouquet a franchi un nouveau cap en devenant le vice-président et directeur commercial du groupe, puis en intégrant le conseil.

Depuis son arrivée, ASML a atteint des sommets. Sa domination sur le segment des machines EUV lui vaut une valorisation d’environ 300 milliards d’euros. Ses équipements sont incontournables. Intel, Samsung ou encore TSMC comptent parmi ses clients.

L’entreprise n’est pas pour autant à l’abri des difficultés du marché. Les ventes de puces ont ralenti l’an dernier. Par conséquent, ses clients ont moins investi dans leurs capacités de production, entraînant logiquement moins de commandes pour ASML. Les derniers résultats affichent un ralentissement des ventes.

Plusieurs projets d’usines ont aussi pris du retard. Une situation loin d’être idéale, alors qu’elle vient de lancer ses nouvelles machines. Au premier semestre 2024, seuls 11 systèmes EUV ont été vendus, contre 17 l’an passé à la même période.

1/8: ASML’s Supervisory Board announces it intends to appoint Christophe Fouquet as the company’s next President and CEO. ASML’s Co-Presidents Peter Wennink and Martin van den Brink will retire on April 24, 2024.

