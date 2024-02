ASML lance sa colossale machine de 350 millions de dollars High NA EUV. Destinée à la confection de semi-conducteurs de pointe, elle devrait permettre au géant néerlandais de garder sa mainmise sur un secteur qu’il domine allègrement.

Un monstre de technologie

L’IA aura besoin « d’énormes quantités de puissance de calcul et de stockage de données. Je pense que sans ASML, sans notre technologie, cela ne se produira pas », indiquait Peter Wennink, PDG de la société, dans une interview accordée à Bloomberg le mois dernier.

L’entreprise la plus valorisée d’Europe a exposé sa machine pour la première fois ce vendredi 9 février dans son siège néerlandais. L’installation du système de 150 000 kilogrammes, soit deux Airbus A320, a nécessité 250 caisses, 250 ingénieurs et six mois de travail.

Selon les dirigeants d’ASML, la machine s’avérera essentielle pour l’IA, qui nécessite une intensité de traitement considérable. High NA EUV pourrait permettre d’aller sous la barre des 2 nanomètres. Plus les lignes sont fines, plus il est possible de placer de transistors sur une puce. Leur nombre accélère les vitesses de traitement et la mémoire des processeurs.

ASML est la seule entreprise à produire les équipements nécessaires à la fabrication des semi-conducteurs les plus sophistiqués. Au dernier trimestre, l’entreprise a reçu des commandes records pour ses machines haut de gamme de lithographie dans l’ultraviolet extrême (EUV). Avec son nouveau produit, elle compte asseoir sa position de leader mondial. « Ce sera un moteur important pour notre activité », estime Peter Wennink. En 2023, ASML a surpassé toutes les estimations en enregistrant 27,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Déjà des commandes, selon ASML

Intel, en retard sur ses concurrents Samsung et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), est la première entreprise à avoir passé commande auprès d’ASML. La firme néerlandaise s’attend à en expédier « un certain nombre » dès cette année. Elle a néanmoins reconnu qu’il lui restait encore du travail en matière de personnalisation et d’installation.

« Nous poursuivons l’ingénierie et le développement et il y a beaucoup de travail à faire pour calibrer le système et s’assurer qu’il s’intègre dans le système de fabrication. Il y a également une courbe d’apprentissage abrupte pour nous et nos clients », a commenté une porte-parole de l’entreprise.

ASML se retrouve malgré elle au cœur du conflit opposant les États-Unis et la Chine. La Maison-Blanche l’a exhorté à ne plus exporter de machines de lithographie vers l’Empire du Milieu, afin d’entraver ses efforts à développer des semi-conducteurs avancés de manière autonome.