C’est un grand paquet, surmonté d’un beau nœud rouge, qu’a envoyé l’entreprise d’équipement de production de semi-conducteurs ASML à Intel. Dans une publication partagée à quelques jours de Noël sur les réseaux sociaux, le groupe néerlandais s’est félicité de l’envoi de sa toute première machine nouvelle génération.

ASML occupe une position de monopole sur les machines à lithographie extrême ultraviolet (EUV), les plus performantes du marché. C’est grâce à elles que sont gravées les puces les plus avancées, produites par la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) et Samsung.

Ces dernières années l’américain Intel a pris du retard sur ses deux concurrents asiatiques. Pour le combler et reprendre le leadership, l’entreprise a publié dès 2021 un plan très ambitieux, avec des processus de gravure à 2 nm en 2024 et même 1,8 nm début 2025.

À cette fin, Intel a signé un deal en janvier 2022 avec l’incontournable ASML : être prioritaire sur le nouvel appareil de la firme. Avec son post, le groupe basé à Veldhoven, dans la banlieue d’Eindhoven, confirme que ses engagements sont tenus. « Nous sommes ravis et fiers d’expédier notre premier système EUV High NA à Intel » est-il écrit sur X. Bloomberg estime l’équipement à 250 millions d’euros, Reuters 300 millions.

A decade of groundbreaking science and systems engineering deserves a bow! 🎀 We’re excited and proud to ship our first High NA EUV system to @intel. ✈️🌎 pic.twitter.com/wtVn4fmq9D

— ASML (@ASMLcompany) December 21, 2023