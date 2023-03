La fondation Gordon et Betty Moore et Intel ont conjointement annoncé le 25 mars dernier la mort de Gordon Earle Moore. Ce docteur en chimie et en physique est principalement connu pour avoir fondé l'entreprise technologique Intel il y a 55 ans avec son acolyte Robert Noyce. Retour sur la vie d'un des pionniers du secteur de l'informatique et des semi-conducteurs.

L'inventeur de la loi de Moore n'est plus

À la simple évocation de son nom, les spécialistes et néophytes sont unanimes : Gordon Moore est et restera l'une des légendes de l'informatique. Peu après avoir obtenu son double doctorat, Gordon Moore rejoint l'un de ses camarades de classe, William Shocley, prix Nobel de physique en 1956 pour avoir inventé et perfectionné le transistor, au sein de Beckman Instruments. Fort de son expérience, il quitte cette société spécialisée dans la conception d'équipements pour la recherche afin de fonder sa première entreprise, Fairchild Semiconducteur, avec sept collaborateurs.

C'est à cette occasion qu'il rencontre Robert Noyce et que ce dernier devient un des piliers de la Silicon Valley en mettant au point les circuits intégrés en silicium. En travaillant pour son entreprise, il se rend compte de la vitesse fulgurante de développement des transistors et des puces. C'est ainsi qu'en 1965, il publie son postulat sous la forme d'une loi empirique qui porte son nom : la loi de Moore.

Cette dernière affirme que « la complexité des semi-conducteurs proposés en entrée de gamme » doublait tous les ans à coût constant depuis la création des circuits intégrés et des transistors. Dans les années 70, il revient sur cette loi en affirmant que le nombre de transistors utilisés pour la fabrication des microprocesseurs doublerait tous les deux ans. Ce constat s'est quasi systématiquement vérifié jusqu'à la fin de la dernière décennie. Depuis, plusieurs débats sur l'énoncé correct de cette loi ou sa révision existent.

Gordon Moore, co-fondateur du géant des semi-conducteurs Intel

Gordon Moore est aussi célèbre pour avoir fondé en 1968, avec l'aide de Robert Noyce et du hongrois Andy Groove, la célèbre entreprise américaine Intel. Il en a d'abord été le vice-président exécutif jusqu'en 1975, pour ensuite en devenir le président. En 1979, il est nommé président du Conseil d'Administration ainsi que président-directeur général. Il occupa ce poste jusqu'en 1987, avant de ne conserver que son rôle de président. En 1997, il devient président émérite de l'entreprise et quitte finalement ses fonctions et l'entreprise en 2006.

Dans un communiqué, Pat Gelsinger, actuel PDG d'Intel, affirme que « Gordon Moore a défini l'industrie technologique grâce à sa perspicacité et à sa vision. Il a contribué à révéler la puissance des transistors et a inspiré des technologues et des entrepreneurs au fil des décennies ». Au cours de la présidence de Gordon Moore, Intel est devenu l'un des acteurs mondiaux dans l'industrie des microprocesseurs. Ses équipes ont toujours tout fait pour respecter la loi qu'il avait postulée, faisant en sorte de proposer des technologies de pointe permettant d'augmenter la puissance de calcul des puces.

Comme l'indique Les Échos, Gordon Moore s'était exprimé lors d'un évènement organisé en 2015 afin de célébrer les 50 ans de sa loi. « Une chose que j'ai apprise : une fois que vous avez fait une prédiction réussie, évitez d'en faire une autre », disait-il en plaisant sur sa loi qui régit, encore aujourd'hui, le marché des semi-conducteurs.