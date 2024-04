Après l’avoir évoqué pendant des années, Elon Musk annonce que Tesla présentera son tout premier taxi autonome le 8 août 2024. Un véhicule particulièrement attendu malgré l’incertitude du marché.

Un taxi autonome au détriment d’une voiture plus abordable ?

« Tesla Robotaxi dévoilé le 8/8 ». C’est par cette brève déclaration que le PDG de Tesla a annoncé la nouvelle. Juste auparavant, Reuters a publié une enquête attestant que le constructeur avait abandonné son projet de véhicule plus abordable, une information balayée de la main par Musk, qu’il a qualifiée de « mensonge ». L’article affirme pourtant que Tesla se concentre désormais sur un taxi autonome basé sur la même plateforme que la voiture à bas prix.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Tesla Robotaxi unveil on 8/8 — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

Musk évoque une technologie entièrement sans conducteur depuis 2019, et s’attendait initialement à ce que ses taxis autonomes soient déployés en 2020. Pour l’heure, les véhicules Tesla ne sont pas autonomes. La technologie Full Self-Driving (FSD) comprend des fonctions de conduite automatisée, mais nécessite toujours la vigilance du conducteur.

Tesla fait l’objet de poursuites judiciaires pour publicité mensongère, certains estimant que sa stratégie marketing induit les clients en erreur sur la capacité des voitures à pouvoir se déplacer de manière autonome.

Récemment, Musk a enjoint ses employés à davantage promouvoir le FSD auprès de la clientèle. Une démonstration doit désormais être réalisée auprès de chaque acheteur avant de lui remettre les clés d’un véhicule Tesla. « Presque personne ne se rend compte de la qualité du fonctionnement (supervisé) du FSD. Je sais que cela ralentira le processus de livraison, mais il s’agit d’une exigence stricte », a-t-il écrit dans un e-mail.

Un secteur incertain

Le milliardaire parle du projet de taxi autonome depuis des années. Il pourrait représenter une nouvelle activité majeure pour l’entreprise, qui subit actuellement un ralentissement de sa croissance. Ses ventes ont chuté sur les trois premiers mois de l’année, une première depuis la pandémie. Après l’annonce de Musk, le cours de l’action de Tesla a grimpé de 3 %. Il était en baisse quasi constante depuis le début de l’année.

C’est aussi un pari risqué de la part de Tesla, dans un secteur instable. Waymo, filiale d’Alphabet, a récemment commencé à livrer des commandes Uber Eats avec ses véhicules autonomes. En revanche, sa rivale Cruise a été contrainte de cesser toutes ses opérations après un grave accident. L’abandon du projet Titan par Apple, consistant au développement d’une voiture électrique et autonome, témoigne également des nombreuses difficultés dans cette industrie.

À noter que, même si le taxi autonome de Tesla est dévoilé en août, il est possible que son lancement soit opéré bien plus tard. Le constructeur a présenté son camion entièrement électrique, le Semi, en 2017, mais n’a commencé les livraisons qu’en décembre 2022. Le nouveau véhicule devrait être dépourvu de volant et de pédales.