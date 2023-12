La vaste restructuration annoncée chez Cruise se poursuit. Neuf « dirigeants clés » ont été remerciés, tandis que 24 % de sa main-d’œuvre sera prochainement licenciée. Objectif pour la filiale de conduite autonome de General Motors : repartir de zéro avec un mot d’ordre, la sécurité.

L’ingénierie préservée

Le 2 octobre dernier, un accident impliquant un véhicule sans chauffeur de Cruise a plongé l’entreprise dans la tourmente. La voiture n’a pas repéré une femme projetée sur sa route après avoir été renversée. Traînée sur une vingtaine de mètres, la victime a été grièvement blessée. La société, qui opérait des taxis robots à San Francisco, Phoenix et Austin, a rapidement suspendu ses activités.

Kyle Vogt, PDG et cofondateur de l’entreprise, a présenté sa démission quelques semaines plus tard, suivi par Dan Kan, son autre cofondateur. General Motors, actionnaire majoritaire dans Cruise, a décidé de prendre les choses en main. Au lieu d’installer un nouveau directeur général, le constructeur a nommé deux présidents qui rendront compte à son conseil d’administration : Mo Elshenawy, vice-président exécutif de Cruise chargé de l’ingénierie, et Craig Glidden, avocat général de General Motors.

Les dirigeants affichent désormais un objectif clair : adopter une approche commerciale mesurée qui préserve les liquidités et améliore la culture de la sécurité. Dans ce contexte, 900 postes vont être supprimés. « Nous réduisons le nombre de nos employés dans les opérations et dans d’autres domaines. L’impact se fait surtout sentir en dehors de l’ingénierie, bien que certains postes de techniciens soient également touchés », a indiqué Cruise dans une note envoyée à ses employés.

En amont, neuf cadres ont quitté l’entreprise. Ces départs concernent des responsables des équipes juridiques, des affaires gouvernementales, des opérations commerciales, de la sécurité et des systèmes.

Nouvelle stratégie

« Nous simplifions et concentrons nos efforts pour revenir avec un service exceptionnel dans une seule ville pour commencer et nous nous concentrons sur la plateforme Bolt pour cette première étape avant de passer à l’échelle supérieure », a détaillé Cruise dans sa note.

Cela confirme les propos récents de Mary Barra, PDG de General Motors. Cruise va tout d’abord se concentrer sur ses voitures Chevy Bolt, tout en poursuivant une stratégie à plus long terme autour d’Origin, son véhicule sans volant spécialement conçu pour le transport de passagers.

La société estime qu’« une nouvelle direction est nécessaire » pour que l’entreprise regagne la confiance et fonctionne « avec les normes les plus élevées en matière de sécurité, d’intégrité et de responsabilité ». Cruise a coûté plus de 8 milliards de dollars à General Motors depuis son acquisition en 2016.