Apple a pris la décision de mettre un terme au projet Titan. En développement depuis au moins 2015, il visait à créer une voiture autonome et électrique.

La fin de l’Apple Car au profit de l’IA ?

Les cadres ont averti les 2 000 employés qui les accompagnaient sur le projet ce mardi 27 février. La marque à la pomme a pourtant investi plusieurs milliards de dollars dans l’Apple Car, et testait sa technologie de conduite autonome sur les routes californiennes depuis 2017. La voiture, qui devait rivaliser avec Tesla, était particulièrement attendue au sein de la Silicon Valley.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Le projet Titan a été freiné par de nombreuses difficultés. Apple a modifié sa direction et sa stratégie à plusieurs reprises, tandis que la production du véhicule était encore loin d’aboutir. L’Apple Car aurait permis à Tim Cook, PDG du géant de Cupertino depuis 2011, de marquer l’histoire de l’entreprise à jamais. Sous son règne, Apple a lancé plusieurs nouveaux produits, mais aucun n’a réellement bouleversé l’industrie comme l’iPhone. À voir quel sera l’impact du Vision Pro, le casque de réalité mixte récemment commercialisé par l’entreprise.

En amont, Apple concentre davantage ses efforts sur l’intelligence artificielle (IA) générative. La société pourrait annoncer d’importantes avancées dans le domaine lors de sa conférence développeur en juin, notamment en apportant de nombreuses fonctionnalités reposant sur la technologie dans iOS. L’arrêt du projet Apple Car s’accompagnera de licenciements, mais une partie des équipes sera réaffectée à la division dédiée à l’IA de l’entreprise.

La difficulté de prospérer dans l’automobile

Elon Musk, PDG de Tesla, n’a pas manqué de réagir à cette annonce, dans une publication sur X accompagnée d’émojis « salut » et « cigarette ». « L’état naturel d’une entreprise automobile est la mort », a également déclaré le milliardaire, faisant référence à la difficulté de prospérer dans le secteur automobile.

The natural state of a car company is dead — Elon Musk (@elonmusk) February 27, 2024

La filière des véhicules électriques a d’ailleurs ralenti ces derniers mois. Tesla a prévenu que sa croissance allait stagner en raison de taux d’intérêt élevés et d’une concurrence accrue. Ford et General Motors ont pour leur part suspendu leurs projets d’expansion dans le secteur, privilégiant la production de véhicules hybrides.

Pour l’heure, Apple n’a pas annoncé la nouvelle publiquement. Son incapacité à développer une voiture risque de secouer l’industrie de la tech et surtout, de remettre en doute sa capacité à inventer « the next big thing »…