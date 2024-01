Apple intensifie ses efforts pour déployer l’intelligence artificielle (IA) générative dans sa prochaine génération d’iPhone. Si la marque à la pomme a pris du retard dans la course, elle ne compte pas se faire distancer facilement.

Un iPhone capable d’exécuter les applications d’IA

Apple ne lésine pas sur les moyens déployés. 1 milliard de dollars annuels devraient être injectés dans le développement de la technologie, avec un objectif clair qui semble se dessiner. La marque à la pomme veut permettre à ses iPhone de faire tourner des applications d’IA, afin que celles-ci ne soient pas alimentées via des fournisseurs cloud. Les derniers fleurons de Google et de Samsung, les Pixel 8 et Galaxy S23, en sont déjà capables.

Apple s’est montrée plus proactive que ses principales concurrentes dans l’acquisition de start-up spécialisées dans l’IA, rapporte le Financial Times. De même, près de la moitié de ses offres d’emploi en intelligence artificielle inclut désormais le terme deep learning, se référant aux algorithmes d’IA générative. Elle a récemment opéré un vaste remaniement de ses équipes d’IA, les faisant déménager de San Diego en Californie à Austin dans le Texas.

La firme a d’ores et déjà mis au point son propre modèle de langage étendu (LLM) appelé Ajax, et a déployé une IA conversationnelle interne baptisée AppleGPT pour tester la fonctionnalité. En décembre, des chercheurs d’Apple ont en outre publié un article détaillant une percée dans l’exécution des LLM sur les appareils utilisant la mémoire flash. Une avancée permettant de traiter les requêtes plus rapidement, même hors ligne.

Siri potentiellement alimenté par un LLM

Selon plusieurs experts interrogés par le Financial Times, Apple applique une stratégie qui lui est habituelle. « Ils ont tendance à rester en retrait et à attendre qu’il y ait une convergence de technologies, avant de proposer l’une des meilleures représentations de cette technologie », analyse Igor Jablokov, PDG du groupe spécialisé dans l’intelligence artificielle Pryon.

Il est fort probable que la présentation d’iOS 18, la prochaine itération du système d’exploitation de l’iPhone, soit placée sous le signe de l’IA générative. Les analystes de Morgan Stanley prévoient également une importante mise à jour de Siri, qui pourrait être alimenté par un LLM.

D’ailleurs, le processeur S9 qui équipe les dernières versions de l’Apple Watch permet à l’assistant d’accéder et de consigner des données sans se connecter à Internet. La puce A17 Pro des iPhone 15 Pro et Pro Max est quant à elle dotée d’un moteur neuronal deux fois plus rapide que les générations précédentes, assure Apple.

Entreprise la plus valorisée au monde, la firme de Cupertino a récemment été rejointe par Microsoft. Une performance réalisée grâce à des efforts décuplés dans l’IA générative, qui séduisent tout particulièrement les investisseurs.