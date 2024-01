Apple a fixé la date de commercialisation américaine de son casque Vision Pro pour le 2 février prochain. Un événement qui marquera la première entrée de la marque à la pomme sur un nouveau marché depuis 2015 et la sortie de l’Apple Watch.

Plus d’un million d’applications, promet Apple

Présenté en grande pompe lors de la WWDC 2023, l’Apple Vision Pro sera commercialisé à un prix initial de 3 499 dollars. Surtout destiné à un public de niche, l’appareil va permettre aux développeurs de s’acclimater à cette nouvelle technologie considérée comme successeur de l’iPhone. Le casque mêle réalité augmentée et réalité virtuelle, proposant une expérience baptisée d’« informatique spatiale » par la firme de Cupertino.

« L’ère de l’informatique spatiale est arrivée. Apple Vision Pro est l’appareil électronique grand public le plus avancé jamais créé. Son interface utilisateur révolutionnaire et magique va redéfinir la façon dont nous nous connectons, créons et explorons », annonce Tim Cook, PDG d’Apple, dans un communiqué.

Dès son lancement, le casque proposera « plus d’un million » d’applications iOS et iPadOS, ainsi que des expériences conçues spécifiquement pour ses utilisateurs, explique Apple. Plus de 250 jeux inclus dans l’offre Apple Arcade seront disponibles, avec des titres spécialement pensés pour la réalité mixte. Une nouvelle version de FaceTime a également été développée pour l’appareil. Celle-ci « tire parti de l’espace qui vous entoure pour que chaque participant à un appel apparaisse en taille réelle », détaille l’entreprise.

Le Vision Pro sera disponible en précommande aux États-Unis dès le 19 janvier. Les personnes atteintes de problèmes de vue pourront bénéficier de lentilles qui seront facturées entre 99 et 150 dollars. Le déploiement de ce nouveau produit s’avère particulièrement complexe pour Apple, compte tenu des spécificités de la technologie. Par exemple, les magasins devront avoir des lanières pour les différentes tailles de tête à leur disposition.

Un marché en difficulté

Avec le Vision Pro, la marque à la pomme va directement entrer en concurrence avec Meta, qui a récemment lancé son Meta Quest 3. Si l’appareil d’Apple est beaucoup plus cher que les modèles concurrents, il comprend des fonctionnalités haut de gamme comme un double écran 4K, en plus d’être alimenté par la puce M2 maison de l’entreprise.

Il est encore difficile de prédire les performances de l’appareil. Il pénètre un marché des casques de réalité virtuelle en chute libre depuis fin 2022. Le lancement du Vision Pro pourrait s’avérer déterminant pour évaluer l’attrait du public vers cette technologie. En amont, le géant américain travaille déjà à un successeur plus abordable, destiné à un public beaucoup plus large.