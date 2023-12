Le marché des casques de réalité virtuelle (VR) dégringole pour la seconde année consécutive, alors que Meta continue d’investir des milliards dans le développement de son métavers. Si la tendance est décourageante, l’entrée d’Apple sur le marché pourrait changer la donne.

Des chiffres en berne pour différentes raisons

Selon la société de recherche Circana, citée par CNBC, les ventes de casques VR et de lunettes de réalité augmentée aux États-Unis ont chuté de près de 40 % pour atteindre 664 millions de dollars en 2023. Cela fait suite à une année 2022 déjà peu reluisante, durant laquelle elles avaient diminué de 2 %, générant 1,1 milliard de dollars.

Ben Arnold, analyste des technologies grand public chez Circana, justifie ces résultats par le manque de nouveaux appareils et l’absence d’une application révolutionnaire permettant de susciter l’intérêt du grand public. Le Meta Quest 3 a été commercialisé en octobre. Signe positif, l’appareil a permis de modérément redresser les ventes depuis sa sortie. L’entreprise a également lancé ses nouvelles lunettes en collaboration avec Ray-Ban en octobre.

Malgré tout, cette baisse constante soulève des questions quant à la stratégie de Meta. La firme investit des milliards dans Reality Labs, son unité dédiée aux réalités augmentée et virtuelle, et ce malgré les pertes colossales que celle-ci engendre. Elle maintient son discours : le métavers représente une vision à long terme pour l’entreprise.

« Il n’est pas facile de parier à long terme sur les technologies émergentes. Il n’est pas garanti que cela fonctionne et ce n’est certainement pas bon marché. C’est aussi l’une des choses les plus précieuses qu’une entreprise technologique puisse faire, et le seul moyen de rester pertinent à long terme », argumente Andrew Bosworth, CTO de Meta et dirigeant de Reality Labs. D’après lui, la combinaison de l’intelligence artificielle (IA) générative et de la réalité mixte devrait entraîner des usages particulièrement attractifs.

L’arrivée très attendue d’Apple

Les experts estiment que l’entrée d’Apple sur le marché avec le Vision Pro, prévue pour le mois de mars, pourrait avoir des retombées positives pour le secteur. L’appareil de réalité mixte, dont le prix est fixé à 3 499 dollars, cible les utilisateurs précoces, les développeurs et les entreprises. La marque à la pomme travaille déjà à son successeur, un casque bien plus abordable qui devrait directement concurrencer le Meta Quest.

Selon la firme d’analyse IDC, « l’arrivée d’Apple l’année prochaine apportera l’attention nécessaire à un petit marché, mais elle obligera également les autres entreprises à rivaliser de manière différente ». En effet, le passif de la firme de Cupertino et sa capacité à innover jouent en sa faveur, d’autant plus que le Vision Pro s’intégrera directement dans son écosystème d’appareils et d’OS.

Aussi, le casque promet un usage différent de ceux proposés par Meta. Apple le vend comme un « ordinateur spatial », avec des utilisations ludiques comme la possibilité de regarder des films sur un écran virtuel géant. Si le marché de la VR reste encore incertain, la prochaine arrivée de la marque à la pomme devrait le chambouler. Une réussite, tout comme un échec, devrait donner le ton pour l’avenir de la technologie.