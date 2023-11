Apple a retardé la date de sortie du Vision Pro, selon un analyste reconnu. Le casque de réalité mixte de la société serait finalement commercialisé au mois de mars, et ...

Apple a retardé la date de sortie du Vision Pro, selon un analyste reconnu. Le casque de réalité mixte de la société serait finalement commercialisé au mois de mars, et non plus en janvier comme la marque à la pomme l’avait initialement annoncé.

Apple pénètre dans « l’informatique spatiale »

Présenté lors de la WWDC 2023 qui s’est tenue au mois de juin, le Vision Pro marquera la première entrée d’Apple sur un nouveau marché depuis l’Apple Watch en 2015. L’appareil, qui mêle réalités augmentée et virtuelle, est équipé de la puce maison M2 de la firme de Cupertino. Elle sera associée à un nouveau processeur R1, capable de prendre en charge le streaming vidéo.

D’après Mark Gurman, analyste spécialisé sur l’actualité d’Apple, le Vision Pro sera lancé au mois de mars aux États-Unis pour 3 499 dollars. D’autres marchés comme le Royaume-Uni et le Canada seraient également ciblés avant la fin de l’année prochaine. Si la date de janvier ne sera finalement pas respectée, l’entreprise maintient son objectif de déployer son appareil au début de 2024. Apple a déjà revu ses objectifs de production à la baisse, en raison de composants particulièrement complexes à assembler.

Permettant de révolutionner « l’informatique spatiale » selon Apple, l’appareil va prolonger l’expérience proposée par la société vers un monde sans petit écran. Contrairement à certains casques du marché, la batterie du Vision Pro ne sera pas intégrée à l’appareil lui-même. Un câble situé à l’arrière se connectera à une batterie, qui offrira jusqu’à deux heures d’autonomie. Il sera également possible de se brancher sur une prise murale pour une utilisation toute la journée.

Un lancement complexe

La commercialisation du casque s’annonce épineuse, tant la technologie est jeune et complexe. Par exemple, une application iPhone scannera la tête de l’utilisateur pour déterminer le bon joint d’étanchéité à la lumière. Les accessoires qui accompagnent le Vision Pro nécessiteront par ailleurs d’importants efforts logistiques. En plus des batteries externes, l’entreprise devra aussi proposer des lanières de taille différente en magasin.

Le lancement du Vision Pro constitue un pari très risqué pour la marque à la pomme. Si elle a toujours su innover avec ses produits passés, elle pénètre un marché traversant une passe particulièrement difficile, tandis que la technologie reste encore réservée à un public de niche.

D’ailleurs, le Vision Pro ne ciblera que certains aficionados. Apple travaille d’ores et déjà à son successeur, qui sera moins cher et plus accessible. Son but premier avec ce produit est de permettre aux développeurs de se familiariser avec la technologie, en vue d’une adoption à grande échelle dans les prochaines années.