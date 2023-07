À peine dévoilé, le Vision Pro d’Apple alimente déjà les débats et les controverses. Les entreprises numériques seraient réticentes à investir dans le développement d’applications pour le casque réalité mixte ...

À peine dévoilé, le Vision Pro d’Apple alimente déjà les débats et les controverses. Les entreprises numériques seraient réticentes à investir dans le développement d’applications pour le casque réalité mixte de la marque à la Pomme. Premier absent de taille, Netflix ne devrait pas créer de logiciel spécifique d’ici le lancement du produit en 2024.

Netflix préfère Meta à Apple ?

Apple n’a plus à prouver sa capacité à créer de réels écosystèmes autour de ses appareils. Lors du lancement d’iOS et de l’App Store en juillet 2008, plus de 500 applications étaient déjà disponibles. Un an plus tard, Apple se vantait de proposer sur son magasin d’applications plus de 15 000 logiciels. Le Mac OS App Store, déployé en 2011, a bénéficié d’un démarrage similaire. Le Vision Pro et son écosystème VisionOS pourraient subir un destin différent.

Annoncé le 5 juin au prix de 3500 dollars, le Vision Pro devra, par son interface entièrement virtuelle, proposer un grand nombre d’applications pour utiliser toutes ses fonctionnalités. Problème, d’après les informations de Bloomberg, les développeurs et les entreprises technologiques ne se précipitent pas sur le casque de réalité mixte.

Apple a, pourtant, mis les petits plats dans les grands pour attirer les développeurs. La marque à la Pomme a simplifié la création d’applications sur l’écosystème de son casque. Elle a notamment mis à disposition un guide complet sur son site web pour inciter les créateurs à s’y essayer.

Netflix n’a pas été amadoué par cet effort. Le géant du streaming n’a, pour le moment, aucun projet d’application pour le nouvel appareil de Cupertino. Pire, les utilisateurs devraient se contenter d’une virtualisation de l’application iPad, souvent sujette à des bogues. Il dispose pourtant d’un service adapté pour le Meta Quest, un autre casque de réalité virtuelle.

Si la peur du vide est présente, Apple a, tout de même, quelques certitudes. Lors de la présentation du casque, Bob Iger, le PDG de Disney, est monté sur la scène, du Apple Worldwide Developers Conference, pour montrer le design de l’application sur VisionOS de son service de streaming, Disney +. Mickey Mouse devrait être rejoint par Microsoft et Zoom. Les deux géants devraient exploiter les fonctionnalités de travail du Vision Pro.

Avant de se lancer, Cupertino connaissait les défis du marché de la réalité virtuelle et augmentée. Le manque d’investissement des entreprises numériques est aussi dû à l’historique du secteur sur les dix dernières années. L’échec des Google Glass et des projets de métavers et le succès de niche des casques de Meta ont prouvé le désintérêt du grand public pour cette nouvelle dimension. Lors de son lancement, Apple devra jouer de tout son savoir-faire pour convaincre et élargir la base de consommateur de la réalité mixte.