Un mois après avoir présenté son tout premier casque de réalité mixte, Apple se prépare à sa commercialisation progressive au courant de l’année 2024. Un processus qui s’annonce particulièrement complexe pour la marque à la pomme, à cause des spécificités de la technologie.

Une chaîne logistique complexe pour le Vision Pro

Il y a quelques jours, on apprenait qu’Apple avait décidé de revoir ses objectifs de production à la baisse pour le Vision Pro. En cause, la complexité des composants ainsi que de l’assemblage du casque. Son déploiement devrait, lui aussi, s’avérer difficile, le plus compliqué d’Apple à ce jour. Il devrait nécessiter la mise en place d’une importante chaîne logistique, en plus d’un lapse de temps conséquent pour entraîner le personnel des magasins physiques de l’entreprise à l’utiliser.

Début 2024, la firme de Cupertino commencera à commercialiser le Vision Pro dans ses plus importantes boutiques aux États-Unis. Elle le déploiera ensuite au reste des magasins, puis dans d’autres pays à la fin de l’année. Apple demandera aux clients en magasin de prendre rendez-vous pour acheter le produit, dans la continuité de la stratégie utilisée pour l’Apple Watch en 2015.

L’objectif de cette initiative est de s’assurer que les clients repartent avec un produit qui leur convient. Une application iPhone en cours de développement scannera la tête de l’utilisateur pour déterminer le bon joint d’étanchéité à la lumière. En outre, les accessoires qui accompagnent le Vision Pro nécessitent d’importants efforts logistiques. Par exemple, il faudra proposer des lanières de taille différente selon la taille de la tête des utilisateurs, tandis que le casque est équipé d’un chargeur et d’une batterie externe.

Un public de niche

Apple le sait. Son casque, commercialisé à 3 500 dollars, n’intéressera au départ qu’un public de niche. Elle travaille d’ores et déjà à son successeur, un appareil moins cher et plus accessible. Son but premier avec ce produit est de permettre aux développeurs de se familiariser avec la technologie, en vue d’une adoption à grande échelle dans les prochaines annéess. Combinant réalités augmentée et virtuelle, le Vision Pro est doté de deux écrans micro-OLED 4K, d’une électronique interne incurvée et de deux puces.

La firme prévoit d’en proposer un ou deux seulement par magasin pour les essais. Cette décision résulte de la difficulté à produire l’appareil. Elle réfléchit également à embaucher des tiers pour fabriquer des protecteurs d’écran. Enfin, Apple a conclu un partenariat avec Carl Zeiss pour la fabrication des verres correcteurs optionnels pour l’appareil, rapporte Bloomberg. Les magasins devront garder des centaines en stock.